AK Parti İstanbul'da 39 ilçede 1700 programı değerlendirdi

AK Parti İstanbul etabını İl Başkanlığında değerlendirdi

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca organize edilen Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının İstanbul etabı sona erdi. Etap kapsamında düzenlenen faaliyetler, İl Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ele alındı.

Saha çalışmasının verileri

Partiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 39 ilçesinde 283 ekip kuruldu. Toplam 2 bin 830 kişiden oluşan heyet, 961 mahallede toplam 1700 program gerçekleştirdi.

Değerlendirme toplantısı

İstanbul etabının tamamlanmasının ardından İl Başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısına AK Parti genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile ilçe başkanları ve belediye başkanları katıldı.

Mustafa Elitaş'ın değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine atıfta bulunarak şunları söyledi: "O günlerde İstanbul çöpten geçilmez, susuzluktan perişan bir haldeydi. Ulaşım sorunlarıyla boğuşuyordu ancak Cumhurbaşkanı'mızın 4-5 yıllık başkanlığı döneminde 'Olmaz' denilen birçok şey gerçekleşti. Susuzluk bitti, ulaşım sorunları çözüldü. İstanbul'un kaderi değişti."

Ahmet Büyükgümüş'ün mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın teşkilat için önemli bir deneyim olduğunu vurgulayarak, toplumun tüm kesimleriyle buluştuklarını belirtti ve "Bu buluşmaların sonuçları, önümüzdeki dönem çalışmalarımıza ışık tutacak. Allah'ın izniyle 2028 seçimlerine doğru büyük bir heyecan ve coşkuyla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Özdemir ve final programı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, kentteki buluşmaların yoğun katılımla gerçekleştiğini bildirdi. Özdemir, 39 ilçedeki 961 mahallede gerçekleştirilen 1700 programın ardından, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da bir final programı yapılacağını açıkladı.

Üyelik geçişleri ve kapanış

Konuşmaların ardından AK Parti'ye geçen yeni üyeler sahneye davet edildi. Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisinde üst düzey siyasi görevlerde bulunan 12 kişi AK Parti'ye geçti. Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.

