AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti

Özdemir, Şehitler Anıtı'nda Bağımsızlık Mesajı Verdi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Buradaki konuşmasında, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlık mücadelelerine vurgu yaptı.

Demokrasi Mücadelesinde Kararlılık

Özdemir, “Bu millet hiçbir zaman boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen, her daim buna karşı bir mücadele vermiştir. Bizim milletimizin darbelerle sindirilemeyecek kadar büyük bir yüreği var.” sözleriyle vatanseverliği ön plana çıkardı.

15 Temmuz'un Anlamı

Türk milletinin dünyada olup bitenlere karşı duyarlılığını vurgulayan Özdemir, 15 Temmuz'daki darbe girişimini milletin cesaretiyle durdurduğunu dile getirerek, “Ülkemiz, sırtındaki büyük bir yükü 15 Temmuz'da milletimizle birlikte atmış oldu.” ifadelerini kullandı.

Türk Bayrağını İstanbul'da Dalgalandıracağız

Bağımsızlığın sembolü olan Türk bayrağını İstanbul'un her tarafına asacaklarını belirten Özdemir, “Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bayrağımızı İstanbul'da her köşeye asmaya başladık. Hem 15 Temmuz hem de 'Terörsüz Türkiye' mücadelesinin taçlandırılması amacıyla vatandaşlarımız bayraklarını asmalılar.” şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.