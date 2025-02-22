AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlçelere Ziyaret Gerçekleştirdi

Abdullah Özdemir, İstanbul'daki ilçelere yaptığı ziyarette vatandaşların taleplerini dinledi ve gençliğin önemi üzerine konuştu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:00
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlçelere Ziyaret Gerçekleştirdi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir İlçelerde

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'un çeşitli ilçelerine yaptığı ziyaretlerle dikkat çekti. İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Özdemir, Sultanbeyli, Bahçelievler, Ümraniye, Çekmeköy ve Arnavutköy ilçelerini ziyaret etti.

Vatandaşların Talepleri Dinlendi

Ziyaretleri sırasında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Özdemir, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte de konuşma yaptı. Özdemir, “Herkesin baş tacı, her talep bizim bir numaralı meselemizdir.” diyerek, vatandaşların ihtiyaçlarının önemine vurgu yaptı.

Gençliğe Vurgu

Özdemir, parti içindeki gençlik kollarından geldiğini belirterek, “Unutmayın, bu parti sizin partinizdir.” ifadesiyle gençlerin siyasetteki rolünün altını çizdi. Özdemir, tüm İstanbulluları kucaklayan bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (solda), bazı ilçelere ziyaret gerçekleştirdi....

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (solda), bazı ilçelere ziyaret gerçekleştirdi. Sultanbeyli, Bahçelievler, Ümraniye, Çekmeköy ve Arnavutköy'e ziyarette bulunan Özdemir, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (solda), bazı ilçelere ziyaret gerçekleştirdi....

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (solda), bazı ilçelere ziyaret gerçekleştirdi. Sultanbeyli, Bahçelievler, Ümraniye, Çekmeköy ve Arnavutköy'e ziyarette bulunan Özdemir, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

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