AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Anketlerde CHP'nin Önündeyiz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, son anket sonuçlarını değerlendirerek, İstanbul'da 2, Türkiye genelinde 4 puan kadar CHP'nin önünde olduklarını bildirdi. Özdemir, bu açıklamaları Türkiye Basın Federasyonunun Zeytinburnu'nda düzenlediği etkinlikte yaptı.

Teşkilat Gücü ve Üye Hedefi

Özdemir, partinin güçlü bir teşkilat altyapısı oluşturmak için mahalle teşkilatlarından başladıklarını belirtti. Ayrıca, ilçe başkanlarının haftada iki kez pazar yeri ve esnaf ziyaretleri yaparak geri dönüşleri il yönetimine aktardıklarını ifade etti. Geçtiğimiz haftada 1600 yeni üye kazandırdıklarını dile getiren Özdemir, hedeflerinin ise 2 milyon üye olduğunu vurguladı.

Yolsuzluk Soruşturması ve Siyasi Duruş

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına da değinen Özdemir, Ertan Yıldız ve Adem Soytekin gibi Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarının itirafçı konumuna geçtiklerini hatırlattı. Özdemir, “AK Parti olarak bu olayın siyasal zemine çekilmesine müsaade etmeyeceğiz” diyerek duruşlarını netleştirdi.

Anketlere ve İmamoğlu'na Eleştiriler

Özdemir, anket sonuçlarının %35'lere yaklaştığını ve İmamoğlu'nun kendi adaylığını ilan etmesine rağmen yolsuzluk soruşturması sonrasında kamuoyunda mağduriyet algısı yaratmaya çalıştığını ifade etti. CHP yöneticilerinin sert bir muhalefet yürüttüğünü belirten Özdemir, “Bu durum, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 3-4 puan geriye çekmiş durumda” dedi.

Özdemir, “Toplum artık hizmet bekliyor. Biz de bu beklentilere uygun çalışmalar yapıyoruz” diyerek partilerinin politikalarının halk tarafından takdir edildiğini vurguladı.

