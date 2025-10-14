AK Parti İstanbul İl Başkanlığı muhtarlarla buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul genelindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Mustafa Demir: Muhtarlar mahallenin bilgeleridir

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, muhtarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demir, muhtarların kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin muhtarlarla iyi ilişkiler kurmasının önemine vurgu yaptı.

"İnsanlara dokunmanın birinci ve en kestirme yolu muhtarlarımızdır. Muhtarlarımız mahallenin bilgeleridir, muhtarlarımız geleneğin temsilcileridir. Muhtarlarımız geçmişten tarihi birikimin geleceğe aktarıldığı yegane yerlerdir. Muhtarlarımız güvenilirdir."

Muhtarlığın demokratik sistemdeki önemine dikkat çeken Demir, AK Parti öncesine dair şu hatırlatmayı yaptı: "AK Parti öncesi Sayın Cumhurbaşkanımıza haksızlık yapıldığında ona 'Muhtar bile olamaz.' demişlerdi. Aslında bu sözle muhtarlar asla hak etmedikleri bir sıfatla muhatap oldular. Sonra ne oldu? 'Muhtar olamaz.' dedikleri insan genel başkan oldu, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Fakat ne yaptı biliyor musunuz? O Külliye var ya Külliye... O milletin külliyesini, milletle bütünleşebilmek için adeta, 'Muhtar olamaz.' dedikleri sözü hatırlatmak için o Külliye'ye ilk defa siz muhtar arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi davet ederek onlara çok güzel anlamlı bir göndermede bulundu. Onun için sizler kıymetlimizsiniz. AK Parti düşüncesinin vazgeçilmezisiniz."

Abdullah Özdemir: Mahallelerin kahramanları

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise muhtarlığın anlamı ve önemini bilen biri olarak konuştu. Özdemir, muhtarların beklentilerini en iyi bilen liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlar için ne ifade ettiğini de çok iyi bilen bir kardeşinizim. Bugün itibarıyla sizlere bazı dosyalar gönderdik. İnşallah oradan bizlere vermiş olduğunuz talepleri, özellikle de mahallelerimize dair hem muhtarlık müessesesinin meselesi bir tarafa, aynı zamanda mahallemizin beklentilerini, taleplerini bizzat özel olarak takip edeceğimi ifade etmek istiyorum."

Özdemir, muhtarları "mahallenin kahramanları" olarak tanımlayarak, "İnşallah bundan sonrasında sizlerle birlikte mahallelerimiz için, İstanbul'umuz için ve ilçelerimiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi ve belediye başkanlarıyla yürütülen düzenli iletişimin süreceğini belirtti.

Programa muhtarların yanı sıra milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

