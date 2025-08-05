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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Bursa'daki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

Tuğba Işık Ercan, Bursa'da orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret ederek devletin destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 19:16
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Bursa'daki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Bursa'daki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Bursa'nın orman yangınından etkilenen Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi ve Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ercan, yangından etkilenen bölgeleri ve vatandaşları dinlemek amacıyla kente geldiğini belirtti.

Ercan, bu zorlu günlerde vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, "Hamdolsun can kaybı, her iki mahallemizde de yok ama yangına yardım etmeye giderken kazada 3 şehidimiz var. Onlar için çok üzgünüz." diye konuştu. Yangının yarattığı tahribatın büyük olduğunu ifade eden Ercan, "Allah bir daha göstermesin. Devletimizle, hükümetimizle birlikte bu yanan ormanlarımızı bir an önce yerine getirmek üzere elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Orman Yangınlarına Müdahale Süresi Kısaldı

Ercan, Türkiye'nin orman yangınlarına müdahale konusundaki gelişimlerine de dikkat çekerek, "Şu anda ortalama müdahale süremiz, 11 dakikaya kadar düştü. Yangın haberi alındıktan sonra devlet kurumlarımız müdahale etmekte gecikmiyor." ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme helikopterleri, uçakları ve İHA'larıyla anında müdahale ettiğini söyleyen Ercan, yangınların köylere ve evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirtti.

Ercan'a, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da eşlik etti. Ercan, yangınla mücadele eden tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi ile Kestel ilçesine bağlı kırsal Ağlaşan Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi ile Kestel ilçesine bağlı kırsal Ağlaşan Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

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