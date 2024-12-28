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AK Parti Kadın Kolları İl Kongreleri 29 Aralık'ta Başlıyor!

AK Parti Kadın Kolları, 29 Aralık'ta Şırnak, Bingöl ve Bayburt ile il kongrelerine başlıyor. Ayşe Keşir detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:58
AK Parti Kadın Kolları İl Kongreleri 29 Aralık'ta Başlıyor!

AK Parti Kadın Kolları İl Kongreleri Başlıyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kadın Kolları 7. olağan il kongrelerinin 29 Aralık itibarıyla Şırnak, Bingöl ve Bayburt illerinden başlayacağını duyurdu.

AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Düzce'de bulunan Keşir, ilçe kongrelerinin büyük ölçüde tamamlandığını ve il kongrelerine yarından itibaren geçileceğini belirtti. Keşir; "Kanuni zorunluluğumuz olmamasına rağmen AK Parti'de kadın ve gençlik kolları tüm kongre yükümlülüklerini yerine getirir. Bu anlamda kadın ve gençlik kolları olarak 7. kongre takvimimizi işletiyoruz," ifadelerini kullandı.

İl Kongreleri Hızla Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il kongreleri kapsamında illeri ziyaret ettiğine dikkat çeken Keşir, "Kadın Kolları olarak ilçeleri hemen hemen bitirmek üzereyiz. Mevsim şartlarından dolayı doğu ve güneydoğudan başlamak istiyoruz. 29 Aralık itibarıyla Şırnak, Bingöl ve Bayburt illerimizde Kadın Kolları il kongreleri başlıyor," dedi.

Şırnak kongresine katılarak süreci başlatacaklarını aktaran Keşir, hızlı bir şekilde ilçelerini tamamlayan illerin kongrelerini gerçekleştireceklerini, bunun için parti büyüklerinin desteğini alacaklarını vurguladı. Keşir, tüm teşkilatların kongre döneminin hayırlı olmasını diledi.

600 Bin Aktif Gönüllü Kadın

AK Parti Kadın Kollarının 81 il, 922 ilçe, her mahale ve köyde teşkilatlanmış bir yapıya sahip olduğuna değinen Keşir, bu yapıların toplamda yaklaşık 600 bin aktif çalışan gönüllü kadına sahip olduğunu belirtti. Keşir, "Bu rakamla dünyadaki en büyük sivil hareketlerden biriyiz. Bu da bizi gururlandırıyor," diyerek partinin kadın üyelerinin oranının %51'e ulaştığını ifade etti.

AK Parti’nin 23 yıllık hikayesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kadın siyasetin nesnesi değil, öznesidir" mottosuyla yazıldığını sözlerine ekleyen Keşir, bu güçle yol almaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kadın Kolları 7. olağan il kongrelerinin...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kadın Kolları 7. olağan il kongrelerinin 29 Aralık itibarıyla Şırnak, Bingöl ve Bayburt'tan başlayacağını bildirdi.

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