İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonları: 15 Gözaltı, Binlerce Tarihi Eser Ele Geçirildi

İstanbul’da iki aylık operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı; 552 sikke, bin 25 tarihi eser ve 6.206 doğal obje ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:41
Son iki ayda gerçekleştirilen baskınlarda binlerce tarihi eser ve doğal obje ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, ülkenin kültür varlıkları ve tarihi eserlerinin yasadışı ticaretine yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 15 şüpheli yakalandı.

Çalışmalar kapsamında Fatih, Bakırköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçelerinde, son 2 aylık süreçte toplam 17 adrese 15 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreçler devam ediyor.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 552 adet sikke, XVII., XVIII. ve XIX. yüzyıla ait subay kılıçları, subay kemeri, apolet, madalya, fes, nişan, kale tüfeği, piştov, kalkan, berat ve Osmanlıca metinler yer aldı. Ayrıca aynı yüzyıllara tarihlenen, Hristiyanlık inancında kutsal sayılan ikona, tablo ve resimler de bulundu; bu grupta bin 25 adet eser/obje kaydedildi.

Baskınlarda ele geçirilen doğal kökenli materyaller arasında timsah, sülün ve engerek tahniti; ceylan postu, piton derisi, timsah eli ve trofesi; vaşak kafatası, aslan tırnağı, kurt dişi, timsah dişi ve fil dişi gibi uzuvlar bulundu. Ayrıca fildişinden imal edilmiş çeşitli objeler, caretta caretta parçaları, geyik boynuzu, balinadişi ve bufalo boynuzundan tespihler de ele geçirildi; bu alandaki toplam miktar 6.206 obje olarak bildirildi.

Yetkililer, ele geçirilen kültür varlıkları ve tarihi eserlerin ilgili müzelere ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceğini açıkladı. Operasyon sonucunda yakalanan şüphelilerden üçü hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı; diğer 12 şüpheli hakkında ise adli tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

