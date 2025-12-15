DOLAR
Çorum'da Üç Araç Çarpıştı — Sürücüler Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Cemilbey Caddesi Cuma Pazarı mevkiinde üç aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu; cadde kısa süre trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:40
Kaza Detayları

Çorum'da meydana gelen kazada, Cemilbey Caddesi Cuma Pazarı mevkiinde üç araç kavşakta çarpıştı. Edinilen bilgiye göre; A.G. idaresindeki 61 EK 332 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, B.B. yönetimindeki 06 Y 9154 plakalı Toyota marka otomobil ve Ö.S. idaresindeki 19 BB 004 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olay Yeri ve İnceleme

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı ve bölgede araç yoğunluğu oluştu.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

