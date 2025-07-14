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AK Parti Kahramanmaraş: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Başladı

AK Parti Kahramanmaraş Teşkilatı, 'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında umut dolu açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 19:56
AK Parti Kahramanmaraş: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Başladı

AK Parti Kahramanmaraş'tan 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair önemli bir açıklama yaptı. İl Başkanı Muhammed Burak Gül, parti binasında teşkilat mensupları adına yaptığı konuşmada, bu sürecin Türkiye'nin geçmişte yaşadığı acıların sonlanması ve yeni bir sayfanın açılması anlamına geldiğini vurguladı.

Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyılı

Gül, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte büyük ve güçlü Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının ardına kadar aralandığını ifade etti. Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işe dahil olmayacaklarını söyleyen Gül, "Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır" dedi.

Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

İl başkanı ayrıca, “Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için yapıyoruz” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşının ortak bir çatı altında birleştiğinin altını çizdi.

Çalışmalara Devam Edilecek

Gül, ülkenin birliği, beraberliği ve kardeşliği adına durmadan çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Hafta boyunca yapılacak ziyaretlerde Türk bayrakları ile milletle bir araya geleceklerini belirten Gül, “15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, millet olarak nasıl bir ve beraber olduysak, yine aynı ruhla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı. İl...

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı. İl Başkanı Muhammed Burak Gül (kürsüde), parti binasında teşkilat mensupları adına konuşma yaptı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı. İl...

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı. İl Başkanı Muhammed Burak Gül (kürsüde), parti binasında teşkilat mensupları adına konuşma yaptı.

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