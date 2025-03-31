AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş Hayatını Kaybetti

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş Vefat Etti

79 yaşında olan AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş, bir süredir tedavi görmekte olduğu Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Abiş, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Cenaze Töreni ve Başsağlığı Mesajları

Burhan Abiş'in cenazesinin, yarın öğle namazının ardından Ulaşlı Mahallesi Merkez Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya üzerinden yaptığı başsağlığı mesajında “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim yol arkadaşı, Ulaşlı eski Belediye Başkanımız, kıymetli büyüğümüz Burhan Abiş’e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Burhan Abiş'in Siyasi Kariyeri

Abiş, Gölcük ilçesinde kapatılan beldelerden Ulaşlı’nın 1986-1994 yılları arasında belediye başkanlığını yapmıştır. Siyasi kariyeriyle birçok kişi üzerinde iz bırakmış bir figürdür.