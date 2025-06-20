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AK Parti'li Gökçek, ABB'nin Su Tarifelerine Dava Açtı

Osman Gökçek, ABB Meclisi’nin su tarifelerinde yaptığı değişikliğin iptali için Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 14:14
AK Parti'li Gökçek, ABB'nin Su Tarifelerine Dava Açtı

AK Parti’li Gökçek, ABB’nin Su Tarifeleri Üzerine Dava Açtı

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 14 Haziran’da aldığı su tarifelerinde değişiklik kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesini mahkemeye sunduğunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gökçek, ABB Meclisi’nin kabul edilemez bir yükü vatandaşa yüklediğini vurguladı.

Gökçek, belediyenin 13 Aralık 2024’te aldığı karara göre ASKİ’nin su tarifelerine yüzde 35 zam yapıldığını ve bu kararın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya girdiğini belirtti. 2022 yılında ABB Meclisi’nde çoğunlukta olan AK Parti’nin, su tarifelerine yapılmak istenen zamma izin vermemesi üzerine ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, suyun maliyet bedelinin belirlenmesi için idare mahkemesine başvurduğunu hatırlatan Gökçek, mahkemenin 1 metreküp suyun maliyetini 9,59 lira olarak belirttiğini aktardı.

Gökçek, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre günümüzde 1 metreküp suyun maliyetinin 21,89 lira olduğunu ifade ederek, “21,89 lira olması gereken su fiyatları Ankaralılara ne kadar yansıtılıyor? Bugün 0-15 metreküpte 41,37 lira yani yüzde 89 daha pahalı. 16-30 metreküpte yüzde 277, 30 metreküp üstünde ise yüzde 466 daha pahalı yansıtılıyor.” diye konuştu.

İş yeri abonelik tarifelerinde de benzer zam oranlarının uygulandığını belirten Gökçek, “Vatandaşın cebinden bu paraları almak istemelerinin nedeni nedir? Bu paraları yine konserlerde mi çarçur edecekler?” diyerek eleştirilerde bulundu. Gökçek, Mansur Yavaş’ın 2022'de suyun maliyetinin belirlenmesi için nasıl faaliyet gösterdiyse, kendisinin de aynı şekilde işlemlerde bulunduğunu belirtti.

Osman Gökçek, su ihtiyacının arttığı yaz aylarında vatandaşın sırtına yüklenen bu zammı kabul etmediklerini ve haklarını yasal yollardan arayacaklarını ifade etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin 14...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin 14 Haziran'da su tarifelerinde değişiklik yapılmasına dair aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdare Mahkemesine dava açtı. Gökçek, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin 14...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin 14 Haziran'da su tarifelerinde değişiklik yapılmasına dair aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdare Mahkemesine dava açtı. Gökçek, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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