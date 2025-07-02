AK Parti'li Serkan Bayram'ın Hayatı 'Buğday Tanesi' Filminde Canlandırıldı

Serkan Bayram'ın Hayatı ‘Buğday Tanesi’ Filminde Anlatıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayat hikayesini işleyen ‘Buğday Tanesi’ filmi, Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen bir etkinlikle gösterildi.

Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen ‘Film Okumaları’ etkinliğine, Bayram’ın yanı sıra birçok sendika temsilcisi ve davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Bayram, filmin, 50 yıllık hayatının bir kısmını beyaz perdeye yansıttığını belirtti. 1974 yılında Erzincan'da, henüz bir yaşındayken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar olması sonucunda, ellerini kaybettiğini ifade eden Bayram, “Şükürler olsun yüreğim cesur kalmış.” ifadelerini kullandı.

Geçmişte zor günler geçirdiğini ve imkanların kısıtlı olduğunu dile getiren Bayram, “Köyden ilçeye eşek sırtında 25 kilometre yol giderken, şükürler olsun bugün duble yollar var. Bugün, şükürler olsun şehir hastaneleri var.” şeklinde konuştu. Bayram, bu gelişmelerin mimarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından film gösterimi gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesini ele alan "Buğday Tanesi" film etkinliği gerçekleştirildi. Genç Memur-Sen tarafından organize edilen "Film Okumaları" etkinliğine, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, sendika daire başkanları ve konuklar katıldı.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesini ele alan "Buğday Tanesi" film etkinliği gerçekleştirildi. Genç Memur-Sen tarafından organize edilen "Film Okumaları" etkinliğine, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, sendika daire başkanları ve konuklar katıldı.