AK Parti'li Turan'dan Nekbe'nin 77. Yılına Dair Çarpıcı Açıklamalar

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Nekbe'nin 77. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında önemle belirtti: "Bütün dünyaya haykırıyoruz; sadece Filistin halkı değil, onlara yüzyıllarca hizmet etmiş bir milletin evlatları olarak anahtarlarımızı cebimizde taşıyoruz. Mutlaka bir gün işgal edilmiş topraklarımıza döneceğiz."

Turan, AK Parti milletvekilleri Yücel Arzen Hacıoğulları, Murat Cahid Cıngı, Abdurrahman Babacan, Mehmet Emin Öz, Mervan Gül, Yaşar Kırkpınar ve Faruk Aytek ile birlikte çağrıda bulunarak, Nekbe'nin yalnızca bir yerinden edilme olayı değil, aynı zamanda insanlığın siyonizme yenik düştüğü bir gün olduğunu ifade etti.

Turan, 1947'den bugüne kadar Filistin topraklarındaki değişimi harita üzerinden anlatarak, "Batı emperyalizmi hedeflerini gerçekleştirmek için bu topraklara bir hançer gibi İsrail'i saplamıştır," dedi. İçinde bulunduğumuz süreçte Filistin halkının hiçbir şekilde topraklarını terk etmediğinin altını çizdi.

Turan, Gazze'deki durum hakkında bilgi vererek, son iki aydır Gazze'ye gıda girişi olmadığını ve İsrail'in açlıkla bir halkı yok etmeye çalıştığını vurguladı: "Açık bir soykırım işleniyor. Gazze'de öldürülenler sadece Filistinliler değil, uluslararası düzendir, uluslararası kuruluşlardır."

Turan, Gazze'nin tüm hayal kırıklıklarını ve sahte renkleri yerle bir ettiğini belirtti. "Biz inanıyoruz ki yeni dünyanın hikayesi Gazze'de yaşananlar üzerine inşa edilecektir," dedi.

Turan, Türkiye olarak tarihin doğru tarafında durarak mazlumların yanında durmaya devam edeceklerini ifade etti: "77. yılında irademizin kırılamadığını, vazgeçmediğimizi göstermek için buradayız. Bu davayı insanlık adına savunmaya devam edeceğiz; asla yolumuzdan dönmeyeceğiz."

Hasan Turan, Hazreti Ali'nin sözlerine atıfta bulunarak, Gazze'de zulmün zirve noktasının yaşandığını ifade etti. "TBMM'den Nekbe'nin 77. yıl dönümünde yine haykırıyoruz; bu anahtarlar dönüşün sembolüdür ve üzerindeki Mescid-i Aksa'dır. Bölgedeki gelişmelerden umutluyuz. İnşallah terör örgütlerinin sonuna doğru yaklaştığımız bu gelişmeler, terör devletinin de sonuna yaklaştığımızın müjdecisi olacaktır," diye ekledi.

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan (sol 4), TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında; AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları (solda), AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı (sağda), AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan (sol 3), AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz (sol 2), AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül (sağ 4), AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar (sağ 3), AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek (sağ 2) de yer aldı.

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan (sol 4), TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında; AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları (solda), AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı (sağda), AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan (sol 3), AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz (sol 2), AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül (sağ 4), AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar (sağ 3), AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek (sağ 2) de yer aldı.