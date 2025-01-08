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AK Parti'li Yıldırım: Aile Kurumu Geleceğimiz İçin Hayati Öneme Sahip

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, aile kurumunun önemi ve bozulmasının toplumsal gelecektaki etkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 18:19
AK Parti'li Yıldırım: Aile Kurumu Geleceğimiz İçin Hayati Öneme Sahip

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında aile kurumunun önemine dikkat çekti. Yıldırım, “Aile yapıları bozulmuş toplumlar, geleceklerini de kaybetmeye mahkumdur” ifadeleriyle, aile yapısının toplum üzerindeki etkisini vurguladı.

Yıldırım, aile kurumunun güçlendirilmesi adına seferberlik ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Son zamanlarda aile yapısının zayıfladığına dair eleştirilerin var olduğunu kaydeden Yıldırım, bu eleştirilerin dikkate alınmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Aile ile ilgili tartışmaların sadece belirli cinsiyetler üzerinden değil, bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiğine değinen Yıldırım, aile üyelerinin hak ve sorumluluklarının net bir biçimde belirlenmesinin önemini dile getirdi.

“Bir birey ve toplum, aile içinde inşa olmaktadır,” diyen Yıldırım, aile yapılarının bozulmasının toplumun geleceği açısından taşıdığı tehlikeleri yine tarihi örneklerle açıkladı. Yıldırım, aile kurumuna önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Boşanma oranlarının artışına da dikkat çeken Yıldırım, boşanma süreçlerinde tarafların yıpranmaması gerektiğini ve mal ile velayet konularının boşanmanın ardından da çözülebileceğini söyledi. Özellikle süresiz nafaka tartışmalarına değinerek mahkemelerin bazı kararlarını eleştirdi.

Ayrıca, televizyonların gündüz kuşağı programları ve sosyal medya paylaşımlarını eleştiren Yıldırım, RTÜK ve diğer ilgili kurumları bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

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