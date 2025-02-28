AK Parti Londra Temsilciliği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Katılımıyla Açıldı

AK Parti, Londra Temsilciliği'ni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla açtı. Yılmaz, yurt dışındaki Türklerle bağların önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:34
AK Parti Londra Temsilciliği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Katılımıyla Açıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Açılışta Önemli Mesajlar Verdi

AK Parti Londra Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla İngiltere'nin başkenti Londra'nın Victoria bölgesinde açıldı. Açılış töreninde Yılmaz, "Yurt dışında yaşayan insanlarımızla bağlarımızı çok kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı. Törene ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve birçok önemli davetli katıldı.

28 Şubat'ın Gölgesinde Tarihi Bir Hatırlatma

Yılmaz, yaptığı konuşmada 28 Şubat'ın Türkiye tarihinde olumsuz bir anı olarak yer aldığını belirtti. O dönemde yaşanan müdahaleleri ve halkın bu müdahalelere karşı nasıl bir tepki verdiğini dile getirerek, AK Parti'nin 2002 seçimlerinde iktidara gelmesinin bu duruma bir yanıt olduğunu vurguladı.

Vesayetin Tarih Olması ve Milli İrade

Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin yaklaşık 22 yıllık iktidarında Türkiye'de altyapı, savunma sanayii gibi birçok alanda önemli gelişmeler kaydettiğini ifade etti. vesayetçi zihniyetin tarihin sayfalarına gömüldüğünü ve artık milli iradenin egemen olduğunu söyledi.

Yurt Dışındaki Diasporanın Önemi

Yılmaz, "Türkiye, Türkiye'den büyüktür" diyerek, Türkiye'nin tarihi bağlantılarının yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türk nüfusunun güç kaynağı olduğuna dikkat çekti. Yurt dışında yaşan Türklerin, bulundukları ülkelerde entegre olmalarının yanı sıra, köklerine de sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.

AK Parti'nin Küresel Hedefleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Türkiye'nin küresel jeopolitiğin anahtar oyuncusu olduğunu vurgulayarak, AK Parti'nin çeşitli projelere imza attığını ifade etti. Yurt dışı temsilciliklerinin sayısının artırılacağına da değindi.

Sonuç Olarak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için önemli bir adım olan Londra Temsilciliği'nin açılışının, dünya ile entegrasyonu sağlayacağına inandığını belirtti. Bu temsilcilik, yurt dışında yaşayan Türklerin taleplerine daha iyi yanıt verme ve Türkiye ile bağlarını güçlendirme misyonunu taşıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere'nin başkenti Londra'nın Victoria bölgesindeki AK...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere'nin başkenti Londra'nın Victoria bölgesindeki AK Parti Londra Temsilciliği açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere'nin başkenti Londra'nın Victoria bölgesindeki AK...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere'nin başkenti Londra'nın Victoria bölgesindeki AK Parti Londra Temsilciliği açılışına katıldı.

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