İzmir Büyükşehir işçileri 5. günde: Kritik görüşme saat 13.00

Eylem beşinci gününde, talepler masada

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde yaşanan ödeme krizi ve işten çıkarmalara karşı süren eylemler 5’inci gününde devam ediyor. Gözler bugün saat 13.00'te yapılacak kritik görüşmeye çevrildi.

İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK'te çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen haklar, TİS ödemelerinin yapılmaması, maaşların eksik yatırılması, işten çıkarılan işçilerin geri alınmaması ve "havuz sistemi" olarak bilinen uygulamadaki sorunlar nedeniyle Kültürpark Basmane Kapısı önünde basın açıklaması yaptı.

Topal: Havuz sistemi ve ödeme takvimi beklentisi

DİSK/Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal görüşmeye işaret ederek şunları söyledi: "Başkanın açıklaması işçiyi çok yaraladı. 5 milyon nüfusa bütün emekçileri böyleymiş gibi göstermek yakışmamıştır. Emekliler eziyet çekiyor diyorsunuz burada arkadaşlarımızı emekli olmaya zorluyorsunuz. Dün genel merkezimiz üzerinden belediyeden çağrı geldi. Saat 13:00’te bir görüşme olacak. Belediye kanadından masaya davet var. Umarım bu davette müzakereye başladığımızda havuz sistemi son bulur ve ödeme takvimi verilir".

Kenar: "Aşımız, ekmeğimiz, onurumuz"

DİSK/Genel-İş İzmir 9 No’lu Şube Başkanı Sedat Kenar taleplerini şöyle özetledi: "Aldığımız kararlar neticesinde bugün sürdürdüğümüz eylemde de taleplerimizi dile getirmek istiyoruz. Kabul edilebilir bir ödeme takvimi talep ediyoruz. Havuz sistemi denen 350 arkadaşımızın içinde bulunduğu bu sistemin sonlandırılmasını talep ediyoruz. Son iki gündür haddini aşan söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bizim tek bir derdimiz var; aşımız, ekmeğimiz, onurumuz. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemiz devam edecek. Tarafımıza yöneltilen iddiaların buradaki duruma bir faydası yok. Dört gündür belediye tarafından bir çağrı gelmedi. Odaların ziyareti bile farklı taraflara çekilmeye başlandı".

Yılmaz'tan basına teşekkür

DİSK Genel İş 3 Nolu Şube Başkanı Serap Yılmaz günlerdir eylemleri takip eden basın mensuplarına teşekkür ederek şunları söyledi: "Siz basın mensuplarının da emeği bizler için çok kutsal, emeğinize yüreğinize sağlık. Dün başkanımız açıklamalarda bulundu. DİSK Genel İş Sendikası asgari ücretle ilgili yürüyüş yaptı. Günlerce aylarca sokaklarda mücadele etti. Çiftçilerle ilgili eylem oldu yine oradaydık. Bugün bu yaşadığımız sorunlar olmasaydı biz bugün sokaklarda asgari ücret eylemlerimizi gerçekleştirecektik. Biz sendika olarak her zaman ezilmişin yanında var olduk. Bugün kendi emeğimiz için mücadele ediyoruz. Önce kendi adaletimizi sağladıktan sonra gelirde adalet diyerek mücadele etmeye devam edeceğiz".

