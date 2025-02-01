AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde Birlik Mesajları Verildi

AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde Güçlü Mesajlar

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Yenişehirlioğlu, "AK Parti milletle birlikte yazılan bir destanın adıdır. AK Parti davasının bu topraklara kazandırdığı eserler, millete hizmet sevdamızın, haktan ve hakikatten yana olan istikametimizin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, Yenişehirlioğlu, Manisa'nın birlik ve beraberlik hukukunun, ayrışmanın değil, kucaklaşmanın kenti olduğunu belirtti. Manisa'ya sundukları hizmetlerle ilimizi hak ettiği noktaya ulaştırmak için yoğun çaba içinde olduklarını vurguladı.

Yenişehirlioğlu, konuşmasında, "Gözünden yaş akan her mazlumun umudu olduk. Her zaman insanlık değerlerini, vicdan ve merhameti savunuyoruz. Uluslararası hukukun bütün gereklerini yerine getiriyor, adalet ve mücadele ruhunun en başarılı temsilcisi olmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Kongrede, aday olmayacağını açıklayan eski AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, 23 yıl boyunca partinin davasına hizmet ettiğini ifade etti.

Süleyman Turgut'un tek aday olarak katıldığı kongrede, önemli isimler yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte birçok milletvekili ve parti yetkilisi kongrede yer aldı.

Kongre alanında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı pankartlar da dikkat çekti. Üzerinde "Rüzgarlara meydan okur cesareti", "Rabbim seni bizden, Rabbim bizi senden, Rabbim bizi birbirimizden ayırmasın", "Ömrün de davamız gibi uzun olsun reis" ve "Gölgen yeter" yazılı pankartlar salona asıldı.