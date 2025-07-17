DOLAR
40,28 0,05%
EURO
46,82 0,32%
ALTIN
4.293,62 0,89%
BITCOIN
4.750.473,47 1,46%

AK Parti Milletvekili Çopuroğlu'ndan Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçulukla Mücadele Çağrısı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, fahiş fiyat ve stokçuluk için şikayetlerin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 13:27
AK Parti Milletvekili Çopuroğlu'ndan Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçulukla Mücadele Çağrısı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, vatandaşları fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı harekete geçmeye çağırdı. Çopuroğlu, bu şikayetlerin e-Devlet üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla kolayca bildirilebileceğini belirtti.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Çopuroğlu, illerde yaptıkları ziyaretler sırasında vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve topladıkları şikayetleri ilgili mercilere ilettiklerini ifade etti. Özellikle fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerinin sıkça dile getirildiğini vurguladı.

Şikayetleri değerlendirdiklerini söyleyen Çopuroğlu, uygulamanın etkinliğinin artması için vatandaşların katılımının önemli olduğunu ifade etti: "Uygulama harikulade ama bunu daha güzel yapacak olan, vatandaşın katılımı ve destek vermesidir. Bu uygulamayı ne kadar çok kullanırsak, sonuçların hem bizim hem de memleketimiz için daha etkili olacağını düşünüyoruz."

Çopuroğlu, bu uygulama ile birlikte vatandaşların adeta birer müfettiş konumuna geleceğini kaydederek, "Eğer belirtilen durumlar fahiş fiyat sınıfına giriyorsa, müdürlüklerimiz devreye girecek ve müdahale edecektir. Dürüst esnafın karşısında haksız rekabet yaratmaya çalışanlar, artık denetimlerden kaçamayacaklar." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, vatandaşlara, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk...

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, vatandaşlara, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerine yönelik şikayetlerini e-Devlet üzerinden veya bu konudaki mobil uygulama aracılığıyla bildirmeleri çağrısında bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, vatandaşlara, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk...

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, vatandaşlara, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerine yönelik şikayetlerini e-Devlet üzerinden veya bu konudaki mobil uygulama aracılığıyla bildirmeleri çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Akraba Kavgası: Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
2
Bayburt'ta Geri Manevra Yapan Baba, 3 Yaşındaki Oğlunu Kaybetti
3
Aksaray'da Nohut Hasadı İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak
4
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Ölü, 1 Yaralı
5
İstanbul Kamu İşçileri Zam Görüşmeleri İçin Sesi Yükseltti
6
Kastamonu'da '15 Temmuz'un İslami, Milli ve Toplumsal Yansımaları' Paneli Düzenlendi
7
Bursa'da Markette Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi