AK Parti Milletvekili Çopuroğlu'ndan Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçulukla Mücadele Çağrısı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, vatandaşları fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı harekete geçmeye çağırdı. Çopuroğlu, bu şikayetlerin e-Devlet üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla kolayca bildirilebileceğini belirtti.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Çopuroğlu, illerde yaptıkları ziyaretler sırasında vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve topladıkları şikayetleri ilgili mercilere ilettiklerini ifade etti. Özellikle fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerinin sıkça dile getirildiğini vurguladı.

Şikayetleri değerlendirdiklerini söyleyen Çopuroğlu, uygulamanın etkinliğinin artması için vatandaşların katılımının önemli olduğunu ifade etti: "Uygulama harikulade ama bunu daha güzel yapacak olan, vatandaşın katılımı ve destek vermesidir. Bu uygulamayı ne kadar çok kullanırsak, sonuçların hem bizim hem de memleketimiz için daha etkili olacağını düşünüyoruz."

Çopuroğlu, bu uygulama ile birlikte vatandaşların adeta birer müfettiş konumuna geleceğini kaydederek, "Eğer belirtilen durumlar fahiş fiyat sınıfına giriyorsa, müdürlüklerimiz devreye girecek ve müdahale edecektir. Dürüst esnafın karşısında haksız rekabet yaratmaya çalışanlar, artık denetimlerden kaçamayacaklar." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, vatandaşlara, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerine yönelik şikayetlerini e-Devlet üzerinden veya bu konudaki mobil uygulama aracılığıyla bildirmeleri çağrısında bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, vatandaşlara, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerine yönelik şikayetlerini e-Devlet üzerinden veya bu konudaki mobil uygulama aracılığıyla bildirmeleri çağrısında bulundu.