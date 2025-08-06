AK Parti MKYK Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Başladı

AK Parti MKYK Toplantısı Başladı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantının Detayları
AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, 15.48'de başladı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.