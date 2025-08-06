DOLAR
40,65 0,11%
EURO
47,39 -0,53%
ALTIN
4.406,59 0,29%
BITCOIN
4.701.162,7 -1,81%

AK Parti MKYK Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Başladı

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde toplandı. Toplantı saat 15.48'de başladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 16:23
AK Parti MKYK Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Başladı

AK Parti MKYK Toplantısı Başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantının Detayları

AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, 15.48'de başladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi
2
Slovenya'da Gazze İçin Protesto Gösterisi
3
Bartın'da Orman Yangınına Zorlu Müdahale
4
Siirt'te Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 4'ü Ağır 7 Yaralı
5
Bartın'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?
7
Bayrampaşa'da Yeni Zemin Altı Otopark Hizmete Açıldı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar