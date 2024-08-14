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AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

AK Parti, Bursa ve çevresinde 23. kuruluş yıl dönümünü coşku dolu programlarla kutladı. Parti liderleri ve milletvekilleri etkinlikte hazır bulundu.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 18:31
AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Coşku ve Heyecanla Kutlandı

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 23. kuruluş yıl dönümünü kutlama etkinlikleri düzenlendi. Kutlamalar, her ilde farklı programlarda gerçekleştirildi.

Bursa'da Kutlama

Bursa'da düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ankara’daki programda yaşanan heyecanı paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Gürkan, 14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan partinin, eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşım ve enerji gibi birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Gürkan, "Her türlü engellemelere rağmen, milletimizin desteğiyle girdiğimiz her seçimden başarıyla ayrıldık. Bu bayram coşkusuyla partimizin 23. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum," dedi. Etkinlikte, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer de yer aldı.

Balıkesir'deki Kutlama

Balıkesir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, partisinin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği projelerle Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkılar sunduğunu söyledi. Aydemir, 23 yıl önceki durumun çok gerilerde kaldığını, bugün yerli üretimin ve ihracatın önemli seviyelere ulaştığını kaydetti.

Aydemir, "Cumhurbaşkanımız ile yürümekten onur duyuyoruz," diyerek bu anlamlı günü kutlarken; etkinlikte, AK Parti Balıkesir milletvekilleri ile çok sayıda partili hazır bulundu.

Çanakkale'deki Tören

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte, milletvekili Ayhan Gider, partinin halkın içinden doğduğunu ve milletle birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Gider, "AK Parti, milletin gönlünde yer alan bir harekettir" şeklinde konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, il genel ve belediye meclisi üyeleri, kadın ve gençlik kolları ve çok sayıda partili katıldı.

Yalova'da Düzenlenen Program

Yalova'daki kutlamada konuşan AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti’nin büyük bir medeniyet yürüyüşü olduğuna dikkat çekti. Akyol, 23 yıl önce Türkiye’nin geleceğini yeniden şekillendirmek amacıyla yola çıktıklarını belirtti.

Akyol'un yanı sıra, Yalova İl Başkanı Umut Güçlü de partinin daha nice yıllar geçireceğini ifade etti. Kutlamalar sırasında, eski il başkanlarından birine yeniden parti rozetinin takılmasıyla etkinlik son buldu.

AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü, her ilde coşkuyla kutlanarak, geçmiş başarılar anımsanırken, gelecekteki hedefler için de güçlü bir irade ortaya kondu.

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