Sinop’ta ISUSS 2025: Öğrenci Sempozyumunda Bilim ve Sanat Atölyeleri

Uluslararası Sinop Üniversitesi Öğrenci Sempozyumu (ISUSS 2025), 11-13 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sempozyumun ikinci gününde, öğrencilerin farklı alanlardaki becerilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı atölye programları sunuldu. Etkinlikler Öğrenci Yaşam Merkezinde yapıldı ve yoğun ilgi gördü.

Atölye Programı

İkinci gün düzenlenen workshop etkinliklerinde şunlar yer aldı: Siber Farkındalık Atölyesi, Eğlenceli Bilim Atölyesi, Gastronomi Atölyesi, Sağlık Bilimleri Atölyesi, Aktif Yaşam Atölyesi (Sağlık, Egzersiz ve İyi Oluş), Lösev’de Farkındalık Atölyesi, Matematiği Dokunarak Keşfet Atölyesi, Yaban Hayatı Atölyesi, Yapay Zeka ile Karakter Oluşturma ve Hareketlendirme Atölyesi ve Suya Düşen Sanat - Ebru Atölyesi.

Katkı ve İlgi

Organizatörler, atölye çalışmalarının öğrencilerin akademik, bilimsel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti. Etkinliklerin öğrenci katılımı açısından verimli geçtiği ve yoğun ilgi gördüğü ifade edildi.

Rektörün Açıklaması

Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, atölye çalışmalarına dair değerlendirmesinde sempozyumun öğrencilere erken yaşta bilimsel deneyim kazandırdığını vurguladı ve şunları söyledi: "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz öğrenci sempozyumu, gençlerin projelerini sunmaları ve akademik hayata hazırlanması açısından önemli bir fırsat sunuyor. Farklı seviyelerden öğrenciler bir araya gelerek üretimlerini paylaşma ve yeni işbirlikleri geliştirme imkânı buluyor".

