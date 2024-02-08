AK Parti'nin Adıyaman belediye başkan adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adaylarını Tanıtma Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman ilçelerinin belediye başkanı adaylarını duyuruyor: İşte AK Parti'nin Adıyaman başkan adayları!

BESNİ - REŞİT ALKAN

ÇELİKHAN - MUSTAFA BULUT

GERGER - ERKAN AKSOY

GÖLBAŞI - HAKAN TOYDAŞ

KAHTA - MEHMET CAN HALLAÇ

SAMSAT - HALİT FIRAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'da yaptığı konuşmanın satır başları ise şu şekilde:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da bugün 2 bin 798 deprem konutunun kura ve anahtar teslim törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere hayırlı olsun dileklerini iletti ve Adıyaman'da 32 bin konutun daha inşa edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 ay içinde deprem bölgesinde 75 bin konutu, yıl sonuna kadar da 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceklerini açıkladı.

"Biraz önce depremzedelerimizle bir araya gelerek inşası tamamlanan 2 bin 798 konutun kurasını çektik. Teslimini yaptığımız deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman'da yaklaşık 32 bin konutumuzun inşası şu an devam ediyor. İnşallah onları da tamamladıkça hak sahibi kardeşlerimize etap etap teslim edeceğiz. Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da bugün AK Parti ve MHP'nin ortak belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman halkına verdikleri sözleri tutacaklarını ve ittifaka olan inanç ve güvenlerini boşa çıkarmayacaklarını söyledi.

"Biz tutamayacağımız sözü vermeyiz, söz verdiğimiz zaman da onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Adıyaman'ın bize, hükümetimize ve ittifakımıza olan inancını ve güvenini Allah'ın izniyle boşa çıkarmayacağız."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adıyaman'a geldi. Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinde kendilerine destek veren Adıyaman halkına teşekkür etti. Erdoğan, seçimlerin ülke siyaseti için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

"Bugün Adıyaman'a aynı zamanda teşekkür borcumuzu ödemek için geldik. Ülkemiz siyaseti açısından bir dönüm noktasını teşkil eden 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizleri çok güçlü bir şekilde bağrına bastı.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da bugün deprem konutlarının kura ve anahtar teslim töreninin ardından AK Parti ve MHP'nin ortak belediye başkan adaylarını tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında muhalefet partilerinin oluşturduğu ittifakı sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, ittifakın başarısız olduğunu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bıraktığını söyledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na en büyük darbeyi Meclis'e taşıdığı küçük partilerin vurduğunu ifade etti. Erdoğan, milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde kimin nerede durduğunu unutmadığını belirtti.

"Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler ama yine de başaramadılar. Bütün günahı da Bay Kemal'in sırtına yükleyip kenara çekildiler.Bay Kemal'e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları yüzde 1'i dahi bulmadığı halde sırtında Meclis'e taşıdığı uyanıklar oldu. Halbuki milletimiz o dönem kimin nerede durduğunu gayet iyi hatırlıyor."

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN OYUNLARINI BOZACAKLARINI SÖYLEDİ

Erdoğan, terör örgütlerinin ülkeye, topluma ve siyasete yönelik saldırı ve provokasyonlarını kınadı. Erdoğan, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, iktidara geldikleri günden beri milletin güvenini sağladıklarını ve 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde de muhalefetin hezimete uğradığını söyledi.

"Terör örgütleri üzerinden ülkemize istikamet verme, toplumu huzursuz etme, siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Hem sınırlarımızın ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar boşuna değildir. Hepsi de aynı senaryonun bir parçası olarak tedavüle konulmuş araçlardır. Bu oyunu kuranların bilmediği bir şey var; Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır. İktidara geldiğimizde, milletimizden aldığımız güçle güven iklimini tesis edecek adımlar attık. Son olarak şanslarını geçtiğimizin yılın mayıs ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde denediler."