AK Parti'nin Ankara için ilk adayı belli oldu

AK Parti’de yerel seçimler için aday belirleme süreci devam ediyor. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde adayların kim olacağı merakla beklenirken, Ankara için ilk resmi aday adayı ortaya çıktı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu duyurdu. Köse, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, Ankara’da resmi olarak ‘adayım’ diyen ilk isim oldu. İşte Murat Köse’nin açıklamalarından öne çıkanlar…

AK Parti Grup Başkanvekili olarak 3.5 yıldır görev yapıyorum. ‘ABB ne yaptı ne yapmadı?’ diye analiz ediyoruz ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Bu süreçte tabii ki ‘Aday mısınız?’ diye soruluyor. Bizim partimizde adaylık çok böyle ilan edilerek değil de daha çok genel merkezin değerlendirmesi ve o değerlendirme sonucunda görev verilmesi şeklinde oluyor.

Bir sonraki hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın belli olacağını düşünüyorum. Ben de bu çerçevede kendi niyetimi belirtmek istiyorum.

Allah izin verirse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına talip olduğumu söylüyorum. Ankara’ya talibim. Elbette siyaset iddia işidir, bir iddianız olacak. Hizmet ve eser üretme konusunda bizi geçen yok.

ANKARA’YI YENİDEN PARLATACAĞIM

“Mamak’ta 174 başlık altında hizmet, iş, proje gerçekleştirdik. Mamak’ta yaptığımız bu güzel çalışmaların benzerlerini tüm Ankara’lı hemşehrilerime sunmak istiyorum” diyen Murat Köse, "Ankara şu an pırıltısını, enerjisini kaybetmiş bir şehir. Sorunlar ve ihtiyaçlar giderilmediği için sıkıntılar birikmiş durumda. 31 Mart akşamı Ankara’yı yeniden hizmet eserleriyle parlatacağımıza ben inanıyorum. Projelerimizle seçimlere hazırlanıyoruz. 22 yıldır teşkilatta çalışıyorum.” dedi.

AK Parti’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı kim olacak?

AK Parti’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı henüz belli değil. Aday belirleme süreci devam ediyor. Ankara için ilk resmi aday adayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse oldu. Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talip olduğunu açıkladı.



Murat Köse kimdir?

Murat Köse, 1972 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1999 yılında AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2004 yılında Mamak Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2009 yılında Mamak Belediye Başkanı oldu. 2014 ve 2019 yıllarında da bu göreve yeniden seçildi. 2018 yılından beri de AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olarak görev yapıyor.

Ankara büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak?

Ankara büyükşehir belediye başkanlığı seçimi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Seçimde AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve diğer partilerin adayları yarışacak.