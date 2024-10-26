AK Parti'nin Fatsa Kongresi Coşkulu Geçti

AK Parti Fatsa 8. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ordu’nun Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen 8. Olağan İlçe Kongresi’nde önemli mesajlar verdi.

Kongrelerin Önemi

Mustafa Şen, "Kongrelerimiz coşkudur, heyecandır, yenilenmedir ama aynı zamanda çelik disiplindir." ifadelerini kullanarak, kongrelerin partinin devamlılığına işaret etti.

Ordu’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Şen, siyasetteki makamların öneminin tartışmalı olduğunu, bunun örneklerini Mahmut Özer ve Mehmet Hilmi Güler gibi isimlerle gösterdiğini dile getirdi.

Kongrede Alınan Kararlar

Kongrede, AK Parti İl Koordinatörü Ertunç Erkan Balta divan başkanlığı görevini üstlendi. Mevcut İlçe Başkanı Yasin Sarıçiçek yeniden göreve seçildi.

Katılımcılar

Fatsa 8. Olağan İlçe Kongresi’ne, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin, Fatsa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Fatsa 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin, Fatsa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Fatsa 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.