DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.292.047,21 0,16%

AK Parti'nin Fatsa Kongresi Coşkulu Geçti

Mustafa Şen, Fatsa'daki ilçe kongresinde kongrelerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:17
AK Parti'nin Fatsa Kongresi Coşkulu Geçti

AK Parti Fatsa 8. Olağan İlçe Kongresi Yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ordu’nun Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen 8. Olağan İlçe Kongresi’nde önemli mesajlar verdi.

Kongrelerin Önemi

Mustafa Şen, "Kongrelerimiz coşkudur, heyecandır, yenilenmedir ama aynı zamanda çelik disiplindir." ifadelerini kullanarak, kongrelerin partinin devamlılığına işaret etti.

Ordu’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Şen, siyasetteki makamların öneminin tartışmalı olduğunu, bunun örneklerini Mahmut Özer ve Mehmet Hilmi Güler gibi isimlerle gösterdiğini dile getirdi.

Kongrede Alınan Kararlar

Kongrede, AK Parti İl Koordinatörü Ertunç Erkan Balta divan başkanlığı görevini üstlendi. Mevcut İlçe Başkanı Yasin Sarıçiçek yeniden göreve seçildi.

Katılımcılar

Fatsa 8. Olağan İlçe Kongresi’ne, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, MHP İl Başkanı Mehmet Özçelik ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin, Fatsa Kültür ve Sanat Merkezi'nde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin, Fatsa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Fatsa 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin, Fatsa Kültür ve Sanat Merkezi'nde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin, Fatsa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Fatsa 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cizre'de Güvenlik Güçlerine Patlayıcı Atan İki Şüpheli Yakalandı
2
Rusya, Donetsk'te Aleksandropol Kontrolünü Sağladı
3
Deprem Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edildi
4
Erzincan Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Ziya Gökalp’in 100. Yılında Anma Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
6
Aydın'daki Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Ömer Çelik, Yaralı Gençlik Kolları Başkanının Ailesini Ziyaret Etti

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek