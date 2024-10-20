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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yenidoğan Çetesi Soruşturması Açıklamaları

Ömer Çelik, Yenidoğan çetesi soruşturmasıyla ilgili mücadelede kararlılık mesajı verdi, Gazze'deki insan hakları ihlalleri hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 15:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yenidoğan Çetesi Soruşturması Açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yenidoğan Çetesi Açıklamaları

Adana'da düzenlenen AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Ömer Çelik, İstanbul'daki Yenidoğan çetesi soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bu cinayet şebekesiyle mücadele konusunda en güçlü, kararlı şekilde hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın," dedi.

Gazze'deki İnsan Hakları İhlalleri

Çelik, dünya genelinde insan haklarından bahseden ülkelerin, siyonizme karşı geri adım atmaları gibi çelişkili bir durumu vurguladı. "Gerçekten şimdi canavarlar zamanı olduğunu Gazze'de soykırım gerçekleştiren bu şebeke örneğinde net şekilde görüyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Birliği ve Dayanışması

İsrail'in toprak iddialarının Türkiye'nin aleyhine bir tehdit oluşturduğunu belirten Çelik, "Cumhur İttifakı gibi birliğimizi sağlam tutmamız, cumhuriyet tarihimizi en kritik şekilde etkileyebilir," dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki duruşunun önemine değindi.

Yenidoğan Çetesi Soruşturması ve Koordinasyon Çalışmaları

Çelik, Yenidoğan çetesi soruşturmasındaki detayların herkes için üzücü olduğunu belirtirken, "Sayın Cumhurbaşkanımız konunun bizzat takipçisidir. Sağlık, Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız bu mücadelede tam bir koordinasyon içerisindedir," şeklinde konuştu.

Çelik, Türkiye'nin her türlü vesayet cephesine karşı duracağını, mücadelelerinin sadece siyasi başarı için değil, insanlığın değerleri için olduğunu vurgulayarak bir çağrıda bulundu: "Bir kere daha görülmüştür ki dünyanın vicdanı Türkiye'dir."

Kongrede AK Parti Adana milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı ve MHP İl Başkanı da yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (sol 5), Adana'da Ramazanoğlu...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (sol 5), Adana'da Ramazanoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (sol 5), Adana'da Ramazanoğlu...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (sol 5), Adana'da Ramazanoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

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