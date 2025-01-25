AK Parti Üçüncü 'Yeni Anayasa Çalıştayı'nı Gerçekleştirdi

AK Parti'den Üçüncü "Yeni Anayasa Çalıştayı"

AK Parti, Yeni Anayasa çalıştaylarının üçüncüsünü gerçekleştirdi. Bu çalıştay, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında düzenlendi ve anayasa hukuku, genel kamu hukuku ile insan hakları alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla yapıldı.

Çalıştayın Teması: Temel Haklar

Çalıştay, "Yeni Anayasa'da Temel Haklar" konusu etrafında gerçekleştirildi. Uzmanlar, yeni anayasanın temel hak ve özgürlükleri nasıl düzenlemesi gerektiği üzerinde durarak, şu sorulara yanıt aradı:

Yeni anayasada temel hak ve özgürlükler nasıl düzenlenmeli?

Anayasadaki yerleri ve sistematiği ne olmalı?

Temel hak ve özgürlüklerin niteliği, kapsamı ve sınırları nasıl belirlenmeli?

Bu hakları koruyacak anayasal araçlar ve koruma mekanizmaları neler olmalı?

Mevcut hak ve özgürlük kategorileri için hangi düzenlemeler ve yenilikler önerilebilir?

Yazıcı, çalıştayla ilgili değerlendirmesinde, "Herhangi bir ön koşul ileri sürmeden bütün siyasi partilere, kurucusu 'Millet' olan, sivil ve kuşatıcı bir Anayasa yapma çağrımızı tekrar ediyoruz. Türkiye'mizi ve milletimizi tarihin öznesi yapacak atılımlar için yeni bir 'toplum sözleşmesi' yapmaya kararlıyız," ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa Sürecine Dair Hedefler

Hayati Yazıcı, düzenledikleri çalıştaylarla yeni ve sivil anayasa için gereken fikri hazırlıkları yaptıklarını belirtirken, "Çalıştay süreçleriyle yeni Anayasa'nın mimari tasarımını şekillendirmeye doğru ilerliyoruz," dedi.

Yazıcı ayrıca, önceki çalıştaylara ilişkin hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını bildirdi. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'nın, çalıştay dizisine devam edeceği de açıklandı.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yeni Anayasa" çalıştaylarının üçüncüsü; Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı (sağ 4) başkanlığında anayasa hukuku, genel kamu hukuku ve insan hakları alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yeni Anayasa" çalıştaylarının üçüncüsü; Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı (sağ 4) başkanlığında anayasa hukuku, genel kamu hukuku ve insan hakları alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.