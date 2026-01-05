DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

AK Parti Üye Artışı: Davut Gürkan Bursa'da 407 bin 543 Üyeye Ulaşıldığını Açıkladı

Davut Gürkan, Yargıtay verilerine göre AK Parti üye sayısının 11 milyon 543 bin 301’e yükseldiğini ve Bursa’da 407 bin 543 ile 24 yılın rekorunun kırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:20
AK Parti Üye Artışı: Davut Gürkan Bursa'da 407 bin 543 Üyeye Ulaşıldığını Açıkladı

AK Parti üye sayısındaki artış Bursa'da da karşılık buldu

Yargıtay verileri ve Davut Gürkan'ın değerlendirmesi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak'ta açıklanan resmi üye verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürkan, açıklanan rakamlara göre partinin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını kaydetti.

Gürkan, bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve saha temelli siyaset anlayışının somut göstergesi olduğunu belirtti. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürüttüğünü, taleplerin doğrudan sahadan okunarak karar süreçlerini şekillendirdiğini vurguladı.

Genel yaklaşımın, atılan her adımda milletle kurulan güçlü bağ sayesinde partiyi "Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi hareketi" hâline getirdiğini ifade eden Gürkan, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen iktidar yıllarında siyasetin kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yapıldığını söyledi.

Gürkan, Yargıtay verilerindeki üye artışının yalnızca sayısal büyümeyi değil, bu liderliğe, anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de ortaya koyduğunu belirtti. AK Parti'nin farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan "Biz Büyük Bir Aileyiz" anlayışıyla yoluna devam ettiğini kaydetti.

Bursa özelinde yürütülen yeni üye çalışmalarına da değinen İl Başkanı Gürkan, Mayıs ayında başlatılan üye seferberliği kapsamında Bursa’da 49 bin 394 yeni üyeye ulaşıldığını duyurdu. Yeni üyelerle birlikte Bursa'daki toplam üye sayısının 407 bin 543'e çıktığını ve bunun ilin son 24 yılın en fazla üye sayısı olduğunu söyledi.

Bu sonucun mahallelerde, sokaklarda ve evlerde yürütülen çalışmanın bir sonucu olduğunu vurgulayan Gürkan, Bursa teşkilatının her kademesinde görev yapan AK kadroların büyük gayret gösterdiğini belirtti. Gürkan, "Samimiyetle anlatılan bir dava, güvenle uzatılan bir el, umutla kurulan bir gönül bağıyla bu tablo gerçekleşti" diyerek tüm dava ve yol arkadaşlarına şükranlarını sundu.

Gürkan son olarak, partinin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğini ve milletin taleplerini merkeze alan siyaset anlayışını sürdüreceklerini ifade etti.

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN, YARGITAY BAŞKANLIĞI'NCA 2 OCAK'TA AÇIKLANAN VE TÜRKİYE'DE...

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN, YARGITAY BAŞKANLIĞI'NCA 2 OCAK'TA AÇIKLANAN VE TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN SİYASİ PARTİLERİN GÜNCEL ÜYE SAYILARINI İÇEREN RESMÎ VERİLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN, YARGITAY BAŞKANLIĞI'NCA 2 OCAK'TA AÇIKLANAN VE TÜRKİYE'DE...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Ali Çelik'ten Kan Bağışı Çağrısı: Hedef 3.487 Ünite
2
Ketençimen Kayak Merkezi'nde Kar Keyfi: Niğde'de Hafta Sonu Yoğunluğu
3
Diyarbakır'da 2 bin 622,7 km kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı
4
Sakarya Büyükşehir Tıp Merkezi 2025'te 153 bin 407 Vatandaşa Şifa Oldu
5
Fethi Sekin İzmir Adliyesi'nde Karanfillerle Anıldı
6
Kayseri'ye 12 Yeni Ambulans Teslim Edildi — Ambulans Sayısı 98'e Yükseldi
7
Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Kadurugamuwa’dan Türk Yatırımcılara Davet

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları