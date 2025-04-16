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Akar ve Hasanov Arasındaki Kritik Görüşme: Türkiye-Azerbaycan Savunma İlişkileri Gelişiyor

TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:48
Akar ve Hasanov Arasındaki Kritik Görüşme: Türkiye-Azerbaycan Savunma İlişkileri Gelişiyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Azerbaycan'da Hasanov ile Bir Araya Geldi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Akar, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan heyetle birlikte Azerbaycan Savunma Bakanlığını ziyaret etti.

Görüşmenin Detayları ve Amaçları

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu önemli görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik konularında fikir alışverişi yapıldı. Akar'ın bu temasları, iki ülke arasındaki stratejik bağların pekiştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın "Onur Kitabı"nı da imzalayarak, iki ülkenin dostluğunu ve işbirliğini pekiştirecek bir jestte bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile...

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü.

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