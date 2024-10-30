Akarca Mahallesi'nden Ulaşım Sorununa Dikkat Çekme Çabası

İzmir'in Akarca Mahallesi'nde Ulaşım Sorunları Gündeme Geldi

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Akarca Mahallesi sakinleri, ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları vurgulamak amacıyla bir video çekti.

Bu mahallede yaşayan yaklaşık 3 bin kişi, otobüs seferlerinin sağlanması için İzmir Büyükşehir ve Seferihisar Belediyesi yetkililerine talepte bulundu. Fakat olumsuz yanıt almaları üzerine, dikkat çekmek amacıyla video çekimi gerçekleştirmeye karar verdiler.

Teknolojik İmkânlara Rağmen Ulaşımın Olmaması Eleştirildi

Yaşlı bireylerin çoğunlukta olduğu 12 mahalle sakini bir araya gelerek, "Bizim Taşıt" isimli video projesini hayata geçirdiler. Videoda, teknolojinin ilerlemesine rağmen hala yeterli otobüs ulaşımının sağlanmaması eleştiriliyor.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Filizler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1.5 yıldır gerekli makamlarla ulaşım seferleri için başvuru yaptık," diyerek, mahalleye otobüs seferlerinin düzenlenmesini talep ettiklerini belirtti. Filizler, "Ben 71 yaşındayım, ilçe merkezi 8.5 kilometre uzaklıkta. Otobüs seferlerine ulaşmak için 900 metre yürümek zorundayım. Burada birçok ikamet eden insan var. Bu durumu protesto etmek için kısa bir film çektik" ifadelerini kullandı.

Neden Video Çekimi Yapıldı?

Diğer bir mahalle sakini Nurdan Yaltı ise, mahalleye taşındığı ilk yıllarda otobüs seferlerinin bulunduğunu, ancak sonrasında güzergah dışı bırakıldıklarını kaydederek, video çekmek suretiyle tepkilerini ifade ettiklerini dile getirdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Akarca Mahallesi sakinleri, ulaşımda yaşadıkları sorunlarını çektikleri video ile aktardı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Akarca Mahallesi sakinleri, ulaşımda yaşadıkları sorunlarını çektikleri video ile aktardı.