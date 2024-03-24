Akaryakıt fiyatlarında büyük şok! Tamamen değişiyor: 30 Nisan'a kadar süre verildi

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30 NİSAN'A KADAR SÜRE OLACAK

EPDK tarafından yapılan son açılkamalara göre akaryakıt istasyonlarında farklılaştırılan ürün fiyat farkı kaldırılacak. Son açıklamalara göre ultra force, power, VMax gibi ifadeler kullanılarak satış yapılamayacağına karar verildi. Artık akaryakıt istasyonlarında benzin, mazot ve LPG satışları yapılacak. EPDK farklı şekilde yapılan akaryakıtlarda fiyat farklı uygulanması ile ilgili değişikliklerini Resmi Gazete aracılığıyla paylaşacak ve yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.





Karar sonrasında akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin, Ultra force ultra kuvvet, Power güçlü, fueksave-yakıt tasarruflu, VPro, VMax gibi fiyat farkı eklenerek yapılan satışlar tamamen yasaklanacak ve tek tip satışa başlanacak. Aynı zamanda son duyurulara göre benzin litresine 1.50 TL, motorin fiyatına 1.20 TL zam yapılması bekleniyor. Güncel olarak İstanbul'da 1 litre benzin 42 TL, Ankara'da 1 litre benzin 43 TL seviyelerinde. İstanbul'da 1 litre motorin 42 TL, Ankara'da 1 litre motorin 42.71 TL'den satışa çıkıyor.