Bist 100
9.111,5 0%
DOLAR
31,98 -0,18%
EURO
34,68 -0,78%
ALTIN
2.217,89 -0,62%

Akaryakıt fiyatlarında büyük şok! Tamamen değişiyor: 30 Nisan'a kadar süre verildi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli karar! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 10:23
Akaryakıt fiyatlarında büyük şok! Tamamen değişiyor: 30 Nisan'a kadar süre verildi

Akaryakıt piyasasında herkesi şaşırtan karar! 30 Nisan'a kadar süre olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 NİSAN'A KADAR SÜRE OLACAK

EPDK tarafından yapılan son açılkamalara göre akaryakıt istasyonlarında farklılaştırılan ürün fiyat farkı kaldırılacak. Son açıklamalara göre ultra force, power, VMax gibi ifadeler kullanılarak satış yapılamayacağına karar verildi. Artık akaryakıt istasyonlarında benzin, mazot ve LPG satışları yapılacak. EPDK farklı şekilde yapılan akaryakıtlarda fiyat farklı uygulanması ile ilgili değişikliklerini Resmi Gazete aracılığıyla paylaşacak ve yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni karar

 Karar sonrasında akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin, Ultra force ultra kuvvet, Power güçlü, fueksave-yakıt tasarruflu, VPro, VMax gibi fiyat farkı eklenerek yapılan satışlar tamamen yasaklanacak ve tek tip satışa başlanacak. Aynı zamanda son duyurulara göre benzin litresine 1.50 TL, motorin fiyatına 1.20 TL zam yapılması bekleniyor. Güncel olarak İstanbul'da 1 litre benzin 42 TL, Ankara'da 1 litre benzin 43 TL seviyelerinde. İstanbul'da 1 litre motorin 42 TL, Ankara'da 1 litre motorin 42.71 TL'den satışa çıkıyor. 

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak

İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak

Kahve lekesi kabusunuz olmasın! Tek teknikle lekeleri mıknatıs gibi çekmek mümkün

Kahve lekesi kabusunuz olmasın! Tek teknikle lekeleri mıknatıs gibi çekmek mümkün

Bu iki bankanın kartı olan sürücü yaşadı! 180 TL ve 150 TL bedava yakıt verilecek

Bu iki bankanın kartı olan sürücü yaşadı! 180 TL ve 150 TL bedava yakıt verilecek

Bu sefer fatura desteği devletten değil bankalardan! Tek seferde 750 TL destek veriliyor

Bu sefer fatura desteği devletten değil bankalardan! Tek seferde 750 TL destek veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
2
AKP’nin büyük Ankara mitingi bugün
3
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
4
Devlet o kişilere artık ehliyet vermeyecek! Milyonların hayalini suya düşüren karar
5
15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı
6
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu
7
Kozan'da yoğun dolu yağışı trafiği felç etti

Akaryakıt fiyatlarında büyük şok! Tamamen değişiyor: 30 Nisan'a kadar süre verildi

BİM'de çıldırtan indirim başlıyor! Yetişen 249 TL'ye akıllı saat, 5.499 TL'ye akıllı telefon alacak

İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak

Dedikodu yapmadan duramayan 3 burç! Ortalığı karıştırmakta üstlerine yok

İş arayanlara KPSS'siz fırsat! Türk Telekom o kadrolara çok sayıda personel alımı yapacak

Kahve lekesi kabusunuz olmasın! Tek teknikle lekeleri mıknatıs gibi çekmek mümkün

Borsa'da parası olanlar şokta! 30 gün sonra böylesi ilk kez oluyor

Bankalar promosyonlarda vites artırdı! Başvurmayan emekli bu rakamı kaçırdığına üzülecek!

Devletten bu maaşları alana ikramiye sözü çıktı! Emeklilerle onlar da alacak

İster kıymalı ister kuşbaşılı! İftarda kapış kapış yenecek Antep lahmacun tarifi

Bu sefer fatura desteği devletten değil bankalardan! Tek seferde 750 TL destek veriliyor

Bu iki bankanın kartı olan sürücü yaşadı! 180 TL ve 150 TL bedava yakıt verilecek