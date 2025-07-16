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Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

Akbank, özel sektör çalışanlarına maaşlarını taşıdıklarında 9.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 12:52
Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

Akbank'tan 9.000 TL Promosyon Fırsatı

Kazanan Akbanklı programı kapsamında, maaşını Akbank'a taşıyanlara tam 9.000 TL'ye kadar ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Özel sektör çalışanları, alın terlerinin karşılığında Banka'nın sunduğu promosyonlardan faydalanmaya çağrılıyor.

Emeklilere Yönelik Promosyonların ardından Özel Sektör Dikkat Çekti

Emekli maaşlarına yapılan promosyon ödemeleriyle birlikte bankacılık sektöründeki rekabet, artık özel sektör çalışanlarına da yansıyor. Akbank, maaşını veya düzenli gelirini 6 ay boyunca Akbank hesaplarına yönlendiren müşterilerine kademeli olarak artan ve 9.000 TL’ye kadar ulaşan chip-para ödemesi yapacak.

Promosyonun Ayrıntıları

Akbank'ın Kazanan Akbanklı programı, sadece bir promosyon değil, aynı zamanda müşterinin bankayla olan ilişkisine göre şekillenen bir ödül sistemi sunuyor. Promosyon tutarı, müşterinin her ay Akbank vadesiz hesabına aktaracağı düzenli gelir miktarına göre üç farklı kademede belirlenmiştir.

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

  • İlk Kademe: 25.000 TL - 75.000 TL arasında düzenli gelir sağlayanlara, her ay 750 TL chip-para; toplamda 6 ayda 4.500 TL.
  • İkinci Kademe: 75.000 TL - 150.000 TL arası gelir taşıyanlar, ayda 850 TL chip-para; 6 ayda toplam 5.100 TL.
  • Zirve Kademe: 150.000 TL ve üzeri gelire sahip olanlar, aylık 1.500 TL chip-para; 6 ay sonunda 9.000 TL.

Ek Avantajlar ve Kampanyalar

Kazanan Akbanklı programına katılanlar ayrıca, birçok ekstra avantajdan faydalanma fırsatına sahip olacaklar:

  • Ücretsiz Para Transferi: Bir yıl boyunca EFT ve Havale işlemleri için herhangi bir ücret alınmayacak.
  • Ortak ATM Özgürlüğü: Anlaşmalı tüm ortak ATM'lerden bir yıl boyunca ücretsiz para çekme imkanı sunulacak.
  • Zor Anlar İçin Destek: Her ayın son üç günü acil nakit ihtiyacını karşılamak için kullanılabilecek Artı Para ile %0 faiz uygulanacak.

Akbank Mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olanlar, müşteri oldukları tarihten itibaren 35 gün içinde programa katılım başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi.

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