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Akbaşoğlu'ndan CHP'ye Tepki: Saygısızlık ve Hakaret

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP milletvekillerinin Bakan Yerlikaya'ya yönelik engellemesini kınadı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:17
Akbaşoğlu'ndan CHP'ye Tepki: Saygısızlık ve Hakaret

Akbaşoğlu'ndan Gerginliğe Dikkat Çekici Açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişi esnasında CHP milletvekillerinin engellemeye çalışmasını sert bir dille eleştirdi.

Gerginlik ve Saygısızlık Tepkisi

Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, "Devletimizin temsilcilerine yapılan saygısızlık, milletimize yapılmış bir hakarettir" dedi. Akbaşoğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya karşı CHP tarafından sergilenen tutumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Jakoben Zihniyete Eleştiri

Akbaşoğlu, "Bu jakoben zihniyetin nezaket ve devlet adabından ne kadar uzak olduğunu milletimiz bir kez daha gördü" ifadesiyle, muhalefetin tutumunu eleştirdi.

Gündeme oturan bu olay, TBMM'deki tartışmalı anlara bir yenisini eklerken, kamuoyunda da büyük yankı buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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