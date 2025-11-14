Akçakoca'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

Akçakoca'da sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından beliren gökkuşağı, Kent Merkezi'nden cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa süreli görsel şölen oluşturdu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:13
Akçakoca'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

Akçakoca'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

DÜZCE(İHA)

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı, bölge sakinlerine kısa ama etkileyici bir görsel şölen sundu.

İlçe merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yağışın hemen ardından, Kent Merkezi üzerinde belirgin bir gökkuşağı oluştu.

Gökkuşağı, şehrin farklı noktalarından net şekilde görülürken, manzara vatandaşların ilgisini çekti ve birçok kişi bu anları kaydetti.

O anlar cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı; doğanın eşsiz gösterimi ise kısa süre sonra gözden kayboldu.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE YAĞMUR SONRASI BELİREN VE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN GÖKKUŞAĞI KAMERAYA...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE YAĞMUR SONRASI BELİREN VE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN GÖKKUŞAĞI KAMERAYA YANSIDI.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE YAĞMUR SONRASI BELİREN VE GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN GÖKKUŞAĞI KAMERAYA...

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
3
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
4
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
5
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
6
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
7
Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları