Akçakoca'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı

DÜZCE(İHA)

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı, bölge sakinlerine kısa ama etkileyici bir görsel şölen sundu.

İlçe merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yağışın hemen ardından, Kent Merkezi üzerinde belirgin bir gökkuşağı oluştu.

Gökkuşağı, şehrin farklı noktalarından net şekilde görülürken, manzara vatandaşların ilgisini çekti ve birçok kişi bu anları kaydetti.

O anlar cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı; doğanın eşsiz gösterimi ise kısa süre sonra gözden kayboldu.

