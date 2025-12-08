DOLAR
Taşköprü Belediyesi Ethem Mahallesi'nde Yol ve Çevre Düzenlemesi

Taşköprü Belediyesi, Ethem Mahallesi'nde altyapı, yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarını Başkan Hüseyin Arslan'ın saha incelemesiyle sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 13:05
Taşköprü Belediyesi Ethem Mahallesi'nde Yol ve Çevre Düzenlemesini Hızlandırdı

Başkan Hüseyin Arslan sahada inceleme yaptı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, Taşköprü Belediyesi ekipleri Ethem Mahallesinde yürütülen altyapı, yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ekiplerin saha çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen işlerin son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Arslan, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ve çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Çalışmalar kapsamında mevcut yolların yenilenmesi, bozuk zeminlerin düzeltilmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelerde altyapının güçlendirilmesi gerçekleştiriliyor. Başkan Arslan, projenin amaçlarından birinin de ulaşım standartlarını yükseltmek olduğunu vurguladı.

Başkan Arslan, "Ekiplerimizle birlikte Ethem Mahallemizde süren yol yapım çalışmalarını yerinde değerlendirdik ve arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Hemşehrilerimizin daha konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşması için çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam ediyor. Taşköprü’müzün her noktasına hizmet götürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" sözleriyle projeye verdiği önemi ifade etti.

Mahalle sakinlerinin yürütülen hizmetler sayesinde uzun süredir yaşanan ulaşım sıkıntılarının çözümüne yönelik memnuniyetlerini dile getirmeleri, belediye ekiplerini de motive ediyor. Taşköprü Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde ulaşım sorunlarını gidermek amacıyla kapsamlı bir yol yapım ve yenileme programı uygulamaya devam ediyor.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN ARSLAN, TAŞKÖPRÜ İÇİN HİZMET ÜRETMEYE DEVAM EDECEKLERİNİ...

