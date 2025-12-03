Akçaova TOKİ Konutları Resmen Akçaova Mahallesi'ne Bağlanıyor

Menteşe Belediyesi, 1/25000 ölçekli topoğrafik harita doğrultusunda TOKİ konutları ve yeni yapılaşma alanını oy birliğiyle Akçaova Mahallesi sınırlarına dahil etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 04:03
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 04:03
Akçaova TOKİ Konutları Resmen Akçaova Mahallesi'ne Bağlanıyor

Akçaova TOKİ Konutları Resmen Akçaova Mahallesi'ne Bağlanıyor

Menteşe Belediyesi sınır düzenlemesini oy birliğiyle kabul etti

Kasım ayında İmar Komisyonu'na havale edilen 1/25000 ölçekli Topoğrafik Harita, Koordinat Özet Çizelgesi ve Alan Hesabı, komisyon tarafından oy birliğiyle uygun görülmüş; Aralık ayı Meclis toplantısında da meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek Akçaova Mahallesi sınırları yeniden belirlenmiştir. Karar, onay için İçişleri Bakanlığı'na gönderilecektir.

Akçaova Mahallesi karşısında yer alan imara açılan alan ile 500 konutun bulunduğu Toplu Konut İdaresi (TOKİ) evlerinin bulunduğu bölge ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’nden Akçaova Mahallesi çıkışına kadar olan bölüm Akçaova Mahallesi sınırlarına dahil edilecek.

Daha önce Muslihittin Mahallesi sınırlarında bulunan; Akçaova karşısındaki yeni yapılaşma alanı, TOKİ konutları ve Karamehmet Mahallesi sınırlarında yer alan Menteşe Yapı Kooperatifinin alt bölümünden trafik ışıklarına kadar olan bölüm, yeni sınır belirlemesi sonrası Akçaova Mahallesi sınırlarına alınacaktır.

İmar Komisyonu raporunda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Akçaova Mahallesi Sınırı, Muslihittin ve Karamehmet Mahalleleri onaylı sayısal sınırları, İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri Tabanında yer alan adres kayıtları, tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral haritalar, 3402 Sayılı Kanunun 22-a Maddesi ile oluşan Kadastral Haritalar ve Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir mahalle haritaları fiziksel, yasal ve yapay eşikler dikkate alınarak hazırlanıldığı görülmüştür. Sonuç olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Sayısal olarak düzenlenen 1/25000 ölçekli Topoğrafik Haritada gösterilen sınırın, koordinat özet çizelgesinin ve nokta numaralı alan hesabının Akçaova Mahallesi idari sınırı olarak belirlenmesi Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüş olup, Meclisimize gerekli kararın alınmasını arz ederiz".

Komisyon raporu, Menteşe Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Karar, Menteşe Kaymakamlığı'na sunulacak; Kaymakamlık tarafından alınacak işlem sonrası Akçaova Mahalle sınırının yeniden belirlenmesine ilişkin karar İçişleri Bakanlığı'nın onayına gönderilecektir.

MUSLİHİTTİN MAHALLESİNE BAĞLI OLAN TOKİ KONUTLARI AKÇAOVA’YA DAHİL EDİLİYOR

MUSLİHİTTİN MAHALLESİNE BAĞLI OLAN TOKİ KONUTLARI AKÇAOVA’YA DAHİL EDİLİYOR

MUSLİHİTTİN MAHALLESİNE BAĞLI OLAN TOKİ KONUTLARI AKÇAOVA’YA DAHİL EDİLİYOR

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel: İBB'nin 16'ncı Yurdu Zübeyde Hanım, Türkiye'nin 77'nci Yurdu
2
Los Angeles Belediye Binasına Araçla Çarpma — Sürücü Gözaltına Alındı
3
Trabzonspor'dan Anlamlı Etkinlik: Down Sendromlu Bireyler Seremonide
4
Aksaray'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı
5
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 10 Tutuklama
6
Manavgat Belediyesi Rüşvet Soruşturması: Niyazi Nefi Kara Dahil 9’u Tutuklu 41 Sanık Hâkim Karşısında
7
Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ö.D. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde