Akçaova TOKİ Konutları Resmen Akçaova Mahallesi'ne Bağlanıyor

Menteşe Belediyesi sınır düzenlemesini oy birliğiyle kabul etti

Kasım ayında İmar Komisyonu'na havale edilen 1/25000 ölçekli Topoğrafik Harita, Koordinat Özet Çizelgesi ve Alan Hesabı, komisyon tarafından oy birliğiyle uygun görülmüş; Aralık ayı Meclis toplantısında da meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek Akçaova Mahallesi sınırları yeniden belirlenmiştir. Karar, onay için İçişleri Bakanlığı'na gönderilecektir.

Akçaova Mahallesi karşısında yer alan imara açılan alan ile 500 konutun bulunduğu Toplu Konut İdaresi (TOKİ) evlerinin bulunduğu bölge ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’nden Akçaova Mahallesi çıkışına kadar olan bölüm Akçaova Mahallesi sınırlarına dahil edilecek.

Daha önce Muslihittin Mahallesi sınırlarında bulunan; Akçaova karşısındaki yeni yapılaşma alanı, TOKİ konutları ve Karamehmet Mahallesi sınırlarında yer alan Menteşe Yapı Kooperatifinin alt bölümünden trafik ışıklarına kadar olan bölüm, yeni sınır belirlemesi sonrası Akçaova Mahallesi sınırlarına alınacaktır.

İmar Komisyonu raporunda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Akçaova Mahallesi Sınırı, Muslihittin ve Karamehmet Mahalleleri onaylı sayısal sınırları, İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri Tabanında yer alan adres kayıtları, tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral haritalar, 3402 Sayılı Kanunun 22-a Maddesi ile oluşan Kadastral Haritalar ve Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir mahalle haritaları fiziksel, yasal ve yapay eşikler dikkate alınarak hazırlanıldığı görülmüştür. Sonuç olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Sayısal olarak düzenlenen 1/25000 ölçekli Topoğrafik Haritada gösterilen sınırın, koordinat özet çizelgesinin ve nokta numaralı alan hesabının Akçaova Mahallesi idari sınırı olarak belirlenmesi Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüş olup, Meclisimize gerekli kararın alınmasını arz ederiz".

Komisyon raporu, Menteşe Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Karar, Menteşe Kaymakamlığı'na sunulacak; Kaymakamlık tarafından alınacak işlem sonrası Akçaova Mahalle sınırının yeniden belirlenmesine ilişkin karar İçişleri Bakanlığı'nın onayına gönderilecektir.

