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Akdeniz'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Akdeniz'de sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 07:00
Akdeniz'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Akdeniz'de Deprem Alarmı

Akdeniz Bölgesi'nde meydana gelen bir deprem, bölge halkını endişelendirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 4.2 büyüklüğünde ve sabah saat 06.23'te gerçekleşti.

Detaylar ve Sarsıntının Derinliği

Epikentral noktasının Akdeniz olarak belirlendiği depremin, yer yüzeyinin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Uzmanlar, bu tür depremlerin bölgede sıkça yaşandığını vurguladı.

Yetkililerden Uyarılar

Yetkililer, depremin ardından herhangi bir zararın rapor edilmediğini ancak halkın dikkatli olmasını önerdi. Deprem sonrası bölgedeki sismik aktivitenin izlenmesine devam edileceği kaydedildi.

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