DOLAR
36,12 0,02%
EURO
37,74 -0,51%
ALTIN
3.387,14 -0,63%
BITCOIN
3.477.209,16 0,8%

Akdeniz'de En Yüksek Enerjili 'Hayalet Parçacık' Tespit Edildi

Akdeniz'de, Kilometreküp Nötrino Teleskobu ile en yüksek enerjili nötrino parçacığı tespit edildi. Bu, evrendeki doğa olaylarını anlamada yeni bir adım.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:29
Akdeniz'de En Yüksek Enerjili 'Hayalet Parçacık' Tespit Edildi

Akdeniz'de Hayalet Parçacık Tespiti

Şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek enerjili atomaltı "nötrino" parçacığı, Hayalet parçacık olarak adlandırılan bir tür, tespit edildi. Bu önemli keşfi gerçekleştiren Kilometreküp Nötrino Teleskobu (KM3NeT) Projesi'nin Sözcüsü Paschal Coyle, projenin internet sitesinden yaptığı açıklamada, gözlemin Akdeniz bölgesinde bulunan nötrino teleskobu ile yapıldığını duyurdu.

220 Katrilyon Elektron Volt Enerji

Coyle, bu nötrino parçacığının 220 katrilyon elektron voltluk enerji taşıdığını belirtti. Bu buluş, evrende bu kadar yüksek enerjili nötrinoların var olduğuna dair ilk kanıtı sağlıyor. Tespit edilen parçacığın, müon tipi nötrino olduğu ifade edildi.

Nötrinolar ve Gizemleri

KM3NeT Projesi yetkililerinden Rosa Coniglione, nötrinoların en gizemli temel parçacıklardan biri olduğunu vurgulayarak, "Nötrinolar elektrik yüklerine sahip değillerdir, neredeyse hiç kütleleri yoktur ve madde ile yalnızca zayıf bir etkileşim içindedirler. Onlar, özel kozmik habercilerdir ve bize enerjiyle ilgili olaylarda yer alan mekanizmalar hakkında eşsiz bilgiler verirler" ifadelerini kullandı.

Tespit edilen nötrino parçacığının kaynağı hakkında araştırmalar devam etmekte olup, detaylı bulgular Nature dergisinde yayımlanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akdeniz'de En Yüksek Enerjili 'Hayalet Parçacık' Tespit Edildi
2
Münih'te Araç Kalabalığa Daldı: 15 Yaralı
3
Amasya'da Asayiş Verileri Açıklandı: Suç Oranları Düşüyor
4
BBP Genel Başkan Yardımcısı Güney'den Zeydan'a Sert Tepki: 'Belediye Başkanlığından Alınmalı'
5
Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu Törenle Açıldı
6
Kırklareli'nde Kripto Para ile Uyuşturucu Ticareti: 6 Sanığa Dava Açıldı
7
Emine Erdoğan İslamabad'da Döngüsel Ekonomi Programında Sıfır Atık Modelini Paylaştı

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak