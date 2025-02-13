Akdeniz'de En Yüksek Enerjili 'Hayalet Parçacık' Tespit Edildi

Akdeniz'de Hayalet Parçacık Tespiti

Şimdiye kadar gözlemlenen en yüksek enerjili atomaltı "nötrino" parçacığı, Hayalet parçacık olarak adlandırılan bir tür, tespit edildi. Bu önemli keşfi gerçekleştiren Kilometreküp Nötrino Teleskobu (KM3NeT) Projesi'nin Sözcüsü Paschal Coyle, projenin internet sitesinden yaptığı açıklamada, gözlemin Akdeniz bölgesinde bulunan nötrino teleskobu ile yapıldığını duyurdu.

220 Katrilyon Elektron Volt Enerji

Coyle, bu nötrino parçacığının 220 katrilyon elektron voltluk enerji taşıdığını belirtti. Bu buluş, evrende bu kadar yüksek enerjili nötrinoların var olduğuna dair ilk kanıtı sağlıyor. Tespit edilen parçacığın, müon tipi nötrino olduğu ifade edildi.

Nötrinolar ve Gizemleri

KM3NeT Projesi yetkililerinden Rosa Coniglione, nötrinoların en gizemli temel parçacıklardan biri olduğunu vurgulayarak, "Nötrinolar elektrik yüklerine sahip değillerdir, neredeyse hiç kütleleri yoktur ve madde ile yalnızca zayıf bir etkileşim içindedirler. Onlar, özel kozmik habercilerdir ve bize enerjiyle ilgili olaylarda yer alan mekanizmalar hakkında eşsiz bilgiler verirler" ifadelerini kullandı.

Tespit edilen nötrino parçacığının kaynağı hakkında araştırmalar devam etmekte olup, detaylı bulgular Nature dergisinde yayımlanmıştır.