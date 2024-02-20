Diyanet Başkanlığı Avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu

Başkanlığın hukuk danışmanları tarafından Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Altun'un şeriata ilişkin paylaşımıyla, ahlak ve edep kurallarını ihlal ettiği, insan haklarına açıkça saldırdığı, toplumu birlikte tutan en önemli dinamiklerden dini inançlara ve değerlere saygısızlık yaptığı iddia edildi.

Dilekçede, Altun'un yaptığı paylaşımların, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun olmadığı iddia edildi. Paylaşımların, vatandaşların dini inançlarına, kutsallarına, değerlerine saygısızlık içerdiği, onları aşağıladığı, kırdığı ve hakaret ettiği belirtildi.