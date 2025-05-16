Akdeniz Üniversitesi, Coğrafi İşaretli Ürünlere Bilimsel Destek Sağlıyor

Coğrafi İşaretli Ürün Tescili İçin Bilimsel Destek

Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi, kültürel mirasın korunmasına ve yerel ürünlerin ekonomik değer kazanmasına katkı sağlıyor. Merkez, Antalya genelindeki coğrafi işaret potansiyeli taşıyan ürünlere yönelik saha araştırmaları yaparak ürün envanteri oluşturuyor.

70 Ürün İçin Araştırma ve Belgelendirme Süreci

Korkuteli Yelten tarhanası ile Side narının da aralarında bulunduğu 70 ürün için araştırma ve belgelendirme süreci yürütülüyor. Bu süreçte yöre halkıyla birebir görüşmeler yapılıyor, geleneksel üretim yöntemleri kayıt altına alınıyor ve bilimsel verilerle desteklenmiş tescil dosyaları hazırlanıyor.

Üreticilere danışmanlık hizmeti sunulan merkezde, ürünlerin tescil sürecine uygun hale getirilmesi sağlanıyor. Coğrafi işaret başvuru süreci, gerekli belgelerin temini, denetim mekanizmaları ve yasal haklar konusunda rehberlik hizmeti verilerek, hem yöresel kültürün korunmasına hem de ürünlerin ekonomik değer kazanmasına katkıda bulunuluyor.

Kültürel Mirasın Korunmasında Kritik Rol

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, merkezin yalnızca ürün odaklı çalışmadığını, aynı zamanda kültürel mirası koruma misyonu üstlendiğini vurguladı. Özkan, Antalya'nın coğrafi işaretli ürünler açısından zenginliğine dikkat çekerek, "Bu, Türkiye'deki ilk ve tek merkez. Antalya, coğrafi işaretli ürünler açısından gerçekten çok kıymetli bir bölge" dedi.

Finike Portakalı ve Ürünlerin Özgünlüğü

Özkan, coğrafi işaretlerin ürünlerin ait oldukları yerle bağını koruma açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Örneğin, Finike portakalı başka bir yerde yetiştiğinde aynı tadı vermemekte olduğuna vurgu yaptı. Bu bağlamda, ürünlerin orijinalliğinin korunması ve denetimin sağlanmasının merkezin temel hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.

Tescil Başvuruları Devam Ediyor

Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Karakuş, Korkuteli Yelten tarhanası ve Side narına ilişkin tescil başvurusunda bulunduklarını aktardı. Yelten tarhanasının geleneksel üretim yöntemleri ve tarihsel süreci hakkında kapsamlı araştırmalar yapıldığını belirten Karakuş, "Tescil süreci devam ediyor" dedi.

Karakuş, Side narı için yapılan başvuruda da tarihsel kanıtların toplandığını ve tescil için gerekli belgelerin Türk Patent ve Marka Kurumuna teslim edildiğini ifade etti. Ayrıca, tescilin ardından üreticileri de sürece dahil ederek, kooperatifleşme yoluyla kaliteyi artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi, kültürel mirasın korunmasına ve yerel ürünlerin ekonomik değer kazanmasına katkı sağlıyor. Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Karakuş, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi, kültürel mirasın korunmasına ve yerel ürünlerin ekonomik değer kazanmasına katkı sağlıyor. Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Karakuş, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.