Akdeniz Üniversitesi'nin 5. Yaz Sanat Kampı Kemer'de başladı

Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde Kemer'de başlayan 5. Yaz Sanat Kampı'na yaklaşık 80 sanatçı katıldı; eserler satışa sunulup gelirle fidan dikilecek. Etkinlik 4 gün sürecek.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:16
Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde Kemer ilçesinde düzenlenen '5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı' başladı. Etkinlik Çifteçeşmeler Kamp Alanı'nda 'Yeşil vatan, yeşil Antalya' sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Uluslararası katılım ve çalışma alanları

Çalıştaya Türkiye'nin yanı sıra İran, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Balkan ülkelerinden gelen yaklaşık 80 sanatçı katıldı. Sanatçılar çalıştay süresince resim, seramik, heykel, sulu boya, ahşap kalıp baskı, keçe ve minyatür alanlarında üretim yapacak.

Mekanlar, amaç ve program

Etkinlikler kamp alanının yanı sıra deniz kıyısında ve 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Teleferik bölgesinde gerçekleştirilecek. Ortaya çıkan eserler satışa sunularak, elde edilecek gelirle alınan fidanlar ormanlık alanlara dikilecek.

Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, etkinlikte farklı alanlarda çalışmalar yapıldığını belirtti. Doğayla iç içe, çam ağaçlarının gölgesinde doğal bir ortamda çalıştayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Eroğlu, şu sözleri kaydetti: Özellikle, 'Yeşil vatan, yeşil Türkiye ve yeşil Antalya' sloganıyla sanatçılar ve akademisyenler olarak biz de varız dedik.

Etkinlik, 4 gün boyunca devam edecek.

Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde Kemer ilçesinde düzenlenen "5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı" başladı.

