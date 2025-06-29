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Akhisar'da Orman Yangını Nedeniyle Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 23:20
Akhisar'da Orman Yangını Nedeniyle Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün başlayan orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan D.B. (50) isimli şahıs tutuklandı. Yangının, Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladığı belirtiliyor.

Yangına müdahale çalışmaları devam ederken, bölgeye 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personel ile destek verildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Yangın nedeniyle Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tedbir amaçlı tahliye edildi. Ayrıca, Akhisar-Gördes yolu da trafiğe kapatıldı.

Kendisinin arıcılıkla uğraştığı bilinen D.B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi.

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