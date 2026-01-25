AKİB'den Emeklilik Çağrısı: Avrupalı Türklerin Hakları Netleştirilsin

AKİB, Avrupa'da yaşayan, Türkiye'de prim başlangıcı bulunan ve yasal şartları yerine getirmiş vatandaşların emeklilik haklarının netleştirilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 23:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 23:09
AKİB'den Emeklilik Çağrısı: Avrupalı Türklerin Hakları Netleştirilsin

AKİB'den emeklilik çağrısı

Avrupalı Türklerin emeklilik beklentisi gündemde

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen emeklilik meselesi ile ilgili çağrıda bulundu. Birlik yetkilileri, özellikle Almanya başta olmak üzere farklı Avrupa ülkelerinde yaşayan ve Türkiye'de prim başlangıcı bulunan vatandaşların durumunun netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar açıklamasında, Avrupa'daki Türk toplumunun devlete bağlılığı ve milletine duyduğu saygı üzerinde durdu. Hızar, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bizler devletine bağlılığıyla tanınan, devlet büyüklerine her zaman saygıyı esas alan bir topluluğuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Ancak vatandaşlarımızın alın teriyle kazandığı hakların da yine devletimizin şefkatli ve adaletli yaklaşımıyla değerlendirilmesini temenni ediyoruz.”

Birlik açıklamasında, bugün 60 yaşın üzerinde olmasına rağmen Avrupa'da, özelikle Almanya'da çalışma hayatını sürdüren çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bulunduğu kaydedildi. Primlerini ödemiş ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş vatandaşların emeklilik haklarının açıklığa kavuşturulmasının, devletin sosyal adalet anlayışı çerçevesinde ele alınmasının önemi vurgulandı.

Hızar ayrıca, “Bizler bu vatanın evlatlarıyız. Yurt dışında yaşıyor olsak da gönlümüz, sadakatimiz ve dualarımız her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’yledir. Talebimiz bir eleştiri değil; devletimizin gücüne ve adaletine olan inancımızın bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

AKİB açıklamasının sonunda, devlete duyulan güven özellikle ön plana çıkarıldı ve Avrupalı Türklerin emeklilik konusunun devletin kapsayıcı ve çözüm odaklı yaklaşımı ile ele alınacağına dair inanç dile getirildi. Yapılan çağrının eleştiri amacı taşımadığı; birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik samimi ve yapıcı bir istişare çağrısı olduğu belirtildi.

AVRUPA KAYSERİLİ İŞVERENLER BİRLİĞİ (AKİB), AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ YILLARDIR...

AVRUPA KAYSERİLİ İŞVERENLER BİRLİĞİ (AKİB), AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ YILLARDIR ÇÖZÜME KAVUŞMAYI BEKLEYEN EMEKLİLİK MESELESİNE İLİŞKİN, ÇAĞRIDA BULUNDU.

AVRUPA KAYSERİLİ İŞVERENLER BİRLİĞİ (AKİB), AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ YILLARDIR...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uğur Mumcu Gömeç’te Anıldı — Anma Programı
2
TBMM 19-20. Dönem DSP Milletvekili Erdal Kesebir hayatını kaybetti
3
Şuhut’ta Sabah Namazı Buluşması: Karaadilli Yeni Camii'nde Birlik ve Kardeşlik
4
Usta Sanatçı Haldun Dormen 97 Yaşında Vefat Etti
5
Sındırgı'daki 4.5'lik Deprem Bursa'da da Hissedildi
6
İstanbul'da 6'ncı Uygulama Bazlı Taksi İhalesi — 156 Plaka İhale Edildi
7
Çorum'da Park Halindeki Otomobile Kurşunlama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları