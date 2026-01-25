AKİB'den Emeklilik Çağrısı: Avrupalı Türklerin Hakları Netleştirilsin

AKİB'den emeklilik çağrısı

Avrupalı Türklerin emeklilik beklentisi gündemde

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen emeklilik meselesi ile ilgili çağrıda bulundu. Birlik yetkilileri, özellikle Almanya başta olmak üzere farklı Avrupa ülkelerinde yaşayan ve Türkiye'de prim başlangıcı bulunan vatandaşların durumunun netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

AKİB Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar açıklamasında, Avrupa'daki Türk toplumunun devlete bağlılığı ve milletine duyduğu saygı üzerinde durdu. Hızar, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bizler devletine bağlılığıyla tanınan, devlet büyüklerine her zaman saygıyı esas alan bir topluluğuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Ancak vatandaşlarımızın alın teriyle kazandığı hakların da yine devletimizin şefkatli ve adaletli yaklaşımıyla değerlendirilmesini temenni ediyoruz.”

Birlik açıklamasında, bugün 60 yaşın üzerinde olmasına rağmen Avrupa'da, özelikle Almanya'da çalışma hayatını sürdüren çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bulunduğu kaydedildi. Primlerini ödemiş ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş vatandaşların emeklilik haklarının açıklığa kavuşturulmasının, devletin sosyal adalet anlayışı çerçevesinde ele alınmasının önemi vurgulandı.

Hızar ayrıca, “Bizler bu vatanın evlatlarıyız. Yurt dışında yaşıyor olsak da gönlümüz, sadakatimiz ve dualarımız her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti’yledir. Talebimiz bir eleştiri değil; devletimizin gücüne ve adaletine olan inancımızın bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

AKİB açıklamasının sonunda, devlete duyulan güven özellikle ön plana çıkarıldı ve Avrupalı Türklerin emeklilik konusunun devletin kapsayıcı ve çözüm odaklı yaklaşımı ile ele alınacağına dair inanç dile getirildi. Yapılan çağrının eleştiri amacı taşımadığı; birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik samimi ve yapıcı bir istişare çağrısı olduğu belirtildi.

