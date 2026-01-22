İBB Kreşinde İstismar ve Darp İddiası: Eyüpsultan Ailesi Şikayetçi

Eyüpsultan’da bir aile, 3 yaşındaki çocukları U.B.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ‘Yuvamız İstanbul’ kreşinde şiddet ve istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Ailenin iddiaları ve olayın seyri

Aile, Güzeltepe Mahallesi’nde ikamet ediyor. İddiaya göre U.B., geçtiğimiz Aralık ayında kreşten eve döndüğünde vücudunda morluklar tespit edildi. Aile, kreş yönetiminden kamera görüntülerini talep etti; yönetim ilk etapta görüntüleri teslim etmedi ve suçlamaları reddetti. Bunun üzerine aile karakola giderek görevli personel hakkında şikayette bulundu.

Annenin ifadeleri:

"Oğlumu okuldan almaya gittim saat 17.00’de, akabinde yardımcı öğretmen oğlumu yanıma getirdi ve ‘burasında bir şey var’ dedi. Cümle buydu ne var dedim bir açtım çocuğun vücudunun bir bölgesi mosmor. Ne oldu dedim, ’Anne Silivri’de oldu’ dedi. Silivri’ye en son 7 ay önce gitmiştik ’oğlum ne oldu’ dedim. ’Bir düşüneyim’ dedi içeride tembihlemişler. Öğretmenine sordum. Öğretmen ’ben okulda yoktum’ dedi. Akabinde o anki panikle hemen oğlumu aldım, orada hiçbir açıklama yapılmadı"

Anne ayrıca, "Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk sonrasında Yuvam İstanbul’un genel merkezine gittik. Genel merkezdeki en yüksek kişilerle görüştük, onlara çocuğun fotoğrafını gösterdik. Çocuğumuza okulda bir darp olduğunu, bunu kimsenin bilmediğini, bu işin çözümlenmesini istediğimizi, suç duyurusunda bulunduğumuzu söyledik. Oradaki yetkililer de bize böyle bir hakkımız olduğunu 'tabii ki suç duyurusunda bulunabilirsiniz suçlular ortaya çıksın, siz kendi davanızı yürütün biz de içeride kendi soruşturmamızı yapalım' dediler. 2 Aralık'ta görüntüleri izlemek istediğimizi söyledik ve kuruma dilekçe yazdık. Yaklaşık 20 gün sonra, bu arada oğlum ayın 2’sinde evdeyken sabah, 'burasını burayı öğretmenin tutup sıktığını, öğretmeninin tutup yere attığını' söyledi. Bunun için de bu sefer cinsel istismar dosyası için savcılığa yeniden suç duyurusunda bulunduk. Biz bunları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve bunların hepsi gerçektir. Gerekirse TÜBİTAK'ın incelemesini istiyoruz. Buralar denetimsiz yerler. Bakanlığın buraları denetlemesi istiyoruz. Eşim defalarca İBB'nin genel merkezine gittiği halde, olayı hiçbir şekilde çözmediler öğretmenler orada çalışmaya devam etti"

Babanın açıklaması:

"Herkes elini vicdanına koymalı, her şeyden önce çocuklara odaklanmalı. Ben gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne giderim, gerekirse her şeyi yaparım ama ben yüce Türk adaletine güveniyorum"

Aile, okul müdürü B.Z., sınıf öğretmeni E.Ö., yardımcı öğretmen ve spor öğretmeni hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Aile, İBB yönetiminin olayı örtbas etmeye çalıştığını iddia ederek sorumluların en ağır cezayı almasını talep ediyor. Öte yandan, kreşin eğitime devam ettiği öğrenildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Çeşitli medya organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Eyüpsultan İlçemizde faaliyet gösteren kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

