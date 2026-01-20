Varto'da asfiksi tanılı yenidoğan ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi

Koordineli müdahale ve kış koşullarına rağmen başarılı sevk

Muş’un Varto ilçesinde doğum sırasında oksijensiz kaldığı belirlenen bir yenidoğan için sağlık ekipleri alarma geçti. Asfiksi tanısı konulan bebek, ileri tetkik ve tedavi amaçlı olarak ambulans helikopter ile Erzurum'a sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin talebi üzerine bölgeye sevk edilen ambulans helikopter için, yoğun kış şartlarının olduğu Varto’da güvenli iniş koşullarının sağlanması gerekiyordu. Bu amaçla Varto Komando Birliğindeki helikopter pisti, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kısa sürede kardan temizlendi.

Gerekli güvenlik önlemleri tamamlandıktan sonra ambulans helikopter piste sorunsuz şekilde iniş yaptı. Varto’daki sağlık ekipleri tarafından helikoptere alınan yenidoğan, uzman ekipler eşliğinde Erzurum Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi.

Erzurum Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumu yakından takip ediliyor. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen gerçekleştirilen çalışma, İl Özel İdaresi, askeri birlik ve sağlık ekiplerinin koordineli müdahalesiyle kısa sürede başarıyla tamamlandı.

