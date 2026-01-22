Bedelli Askerlik 2026 Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı

Bedelli askerlik kapsamında 2026 yılı sınıflandırma sonuçları resmen duyuruldu. İlgili listeler ve atama bilgileri, yükümlülerin erişimine açıldı.

Hangi Bilgiler Açıklandı?

Sonuçlarla birlikte celp dönemleri ve birlik yerleri belirlendi. Bedelli askerlik kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülere ait sınıflandırma bilgileri yayımlandı.

Sonuçlara Nasıl Ulaşılır?

Sonuçlar şu kanallar üzerinden öğrenilebilecek: e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması. İlgili platformlardan kişisel bilgilerinizi kullanarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

Önemli Hatırlatma

Yükümlülerin, ilan edilen celp dönemleri ve birlik bilgilerini kontrol ederek hazırlıklarını yapmaları önerilir. Detaylı bilgi ve takip için resmi kanallar düzenli olarak izlenmelidir.

BEDELLİ ASKERLİK KAPSAMINDA 2026 YILI SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI