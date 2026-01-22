Bursa İmamı Taşcı'dan Cuma Hutbesinde 'Minbere Türk Bayrağı' Önerisi

Öneri ve kamuoyu tepkisi

Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik saldırıya tepkiler sürerken, Bursa'da görev yapan Muradiye Camii İmamı Muhammed Lütfi Taşcı bu hafta cuma hutbeleri için dikkat çeken bir öneride bulundu. Taşcı, camilerde cuma hutbesi irad edilirken minbere Türk bayrağı asılmasını teklif etti.

Taşcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teklif acizane benden, takdir din ve devlet büyüklerimizdendir" ifadelerini kullandı.

İmam Taşcı, ay-yıldızlı bayrağın millet için taşıdığı anlamı, "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı bayrağımız canımızdır" sözleriyle dile getirdi.

Önerisini Cumhurbaşkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı etiketleyerek paylaşması dikkat çeken Taşcı'nın açıklaması, Suriye sınırında bayrağa yönelik saldırının ardından sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı; milyonlarca vatandaş bayrağa yapılan saygısızlığı kınadı.

SURİYE SINIRINDA TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRIYA TEPKİLER SÜRERKEN, BURSA’DA GÖREV YAPAN BİR İMAMDAN BU HAFTA CUMA GÜNÜ İRAD EDİLECEK HUTBELER İÇİN DİKKAT ÇEKEN BİR ÖNERİ GELDİ.