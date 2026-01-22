Bursa İmamı Taşcı'dan Cuma Hutbesinde Minbere Türk Bayrağı Önerisi

Muradiye Camii İmamı Muhammed Lütfi Taşcı, cuma hutbelerinde minbere Türk bayrağı asılmasını önerdi; paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:07
Bursa İmamı Taşcı'dan Cuma Hutbesinde Minbere Türk Bayrağı Önerisi

Bursa İmamı Taşcı'dan Cuma Hutbesinde 'Minbere Türk Bayrağı' Önerisi

Öneri ve kamuoyu tepkisi

Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik saldırıya tepkiler sürerken, Bursa'da görev yapan Muradiye Camii İmamı Muhammed Lütfi Taşcı bu hafta cuma hutbeleri için dikkat çeken bir öneride bulundu. Taşcı, camilerde cuma hutbesi irad edilirken minbere Türk bayrağı asılmasını teklif etti.

Taşcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teklif acizane benden, takdir din ve devlet büyüklerimizdendir" ifadelerini kullandı.

İmam Taşcı, ay-yıldızlı bayrağın millet için taşıdığı anlamı, "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı bayrağımız canımızdır" sözleriyle dile getirdi.

Önerisini Cumhurbaşkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı etiketleyerek paylaşması dikkat çeken Taşcı'nın açıklaması, Suriye sınırında bayrağa yönelik saldırının ardından sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı; milyonlarca vatandaş bayrağa yapılan saygısızlığı kınadı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları