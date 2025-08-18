Akın: Sındırgı Depreminde Başarılı Sınav — Konteyner Kent ve Acil Müdahale

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve yardımları

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların yanında olduklarını belirtti ve yürütülen çalışmaları basın toplantısında açıkladı.

Akın, depremin etkilerini azaltmanın mümkün olduğunu vurgulayarak, "Depremi engelleyemeyiz ancak etkilerini hep birlikte azaltabiliriz. Bu konuda bilimin ışığında planlı, kararlı ve hızlı adımlar atmak zorundayız. Depremde süreci yakından takip eden ilgili bakanlıklarımıza çok teşekkür ederim." dedi.

Depremin ilk anından itibaren gıda desteği sağladıklarını söyleyen Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 225 araç ve bağlı 812 personelle çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Vatandaşlara 24 saat kesintisiz su, çay ve kumanya dağıttıklarını aktaran Akın, dağıtım miktarlarını şöyle sıraladı: 6 bin kişilik çorba, 6 bin 650 kişilik sıcak yemek, 7 bin adet kumanya, 10 bin 500 kek, 65 bin su, 1000 konserve, 11 bin 500 meyve suyu, 25 bin ekmek, 20 bin çay ve kahve, 20 bin simit.

Bölgedeki altyapı ve düzenleme çalışmalarını anlatarak, "Yol temizliği, hasarlı binaların yıkımı, moloz temizliği ve transferi, konteyner kentlerin kurulumu için zemin ve çevre düzenleme hizmetleri verdik. Konteynerlerin elektrik bağlantılarını, bakım ve onarım hizmetlerini sağladık." ifadelerini kullandı ve konteyner altyapı sürecine katkı sağladıklarını, çağrı merkezlerine gelen taleplere anlık yanıt verdiklerini belirtti.

Akın, çalışmaların bir bütün olarak başarılı bir sınav olduğunu vurguladı: Başarılı bir sınav verdik.

Siyasi iddialara yanıt

Bir basın mensubunun "AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna Akın şu yanıtı verdi:

"Benim anlayamadığım bir şey var. Ben açıklama yaptım, dedim ki 'Ben görevimin başındayım.' Benim aklım da fikrim de tek isteğim de Balıkesir. Başka da bir isteğim yok. Bunu siyaseten farklı noktalara çekmek... Olduğum, durduğum yerdeyim. Değişen hiçbir şey yok. Bu konuşulanların, anlatılanların şahsımla hiçbir alakası yok. Benim yönetim anlayışım size farklı gelebilir. Ben Kuvayımilliyeciyim, Balıkesirliyim, devletçiyim, benim yönetim anlayışım birlik beraberlikten esastır. Devletimizin tüm kurumlarına saygım çok yüksektir. Onun için çalışma şeklim de sistemim de bu şekildedir. Ben her fırsatta hem bakanlarımıza hem de devletimizin tüm yöneticilerine iyi dileklerimi iletiyorum. Bir sıkıntımız olduğu zaman kendileriyle iletişime geçiyorum ayrıca kendilerine de çok teşekkür ederim çünkü Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin aklının fikrinin Balıkesir olması lazım, yapacak çok işimiz var."

