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AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı! Mansur Yavaş’tan cevap gecikmedi

AKP Ankara Belediye Başkan Adayı olan Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı. Turgut Altınok’a ait olan arsaların büyüklüğü ise dikkat çekti. Altınok’a ait olan tarlalardan biri 4 milyon 943 bin m2 büyüklüğünde.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 18:12
AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı! Mansur Yavaş’tan cevap gecikmedi

Altındağ Kültür Sarayı’ndan düzenlenen iftar programında konuşan Altınok, mal varlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mal varlığına dair açıklama yapan Turgut Altınok, “Herkes kendinden şüphe etsin. Mal varlığım artmamış, azalmış” şeklinde konuştu.

“Mal varlığım helaldir”

Kendisine ait mal varlığı ile gündeme gelen AKP Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 20 yıldır belediye başkanlığı yaptığını ancak belediyeden 1 kuruş dahi cebine girmediğini ifade etti. Şu an sahip olduğu arsalar ve 60 kadar gayrimenkulün ailesinden miras kaldığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaş: “Yorum halkın”

mansur yavaş:

Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un mal varlığı ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara ise “yorumu halk yapacak” şeklinde cevap verdi.

Altınok’un mal varlığını açıklaması üzerine Yavaş, “olması gereken buydu. Çok da zor değilmiş. Konu ile ilgili gerekli yorumu halk yapacaktır, bana düşmez” söylemlerinde bulundu.

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