Aksaray'da 2025-2026 Kış Tedbirleri: 1.100 Personel ve 244 İş Makinası Görevde

Aksaray’da 2025-2026 kış tedbirleri hazır

Vali Kumbuzoğlu başkanlığında kapsamlı toplantı

Aksaray’da 2025-2026 kış sezonu için kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığındaki toplantıya Emniyet, AFAD, Jandarma ve diğer tüm resmi kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, çalışmaların bu sezonda daha özenli ve verimli takip edileceğini belirtti ve şunları söyledi:

"2025-2026 ağır kış şartları ve kuzey-güney hattında D750, doğu-batı hattında D300 kara yolu ile uluslararası nitelikteki E90 kara yolu ilimizden geçmektedir. Bu nedenle Aksaray, yoğun bir kara yolu trafiğine sahip olan kritik bir geçiş noktasıdır. Bu yıl da yoğun kar yağışının günlük hayatı, ulaşımı, ticareti ve acil hizmetleri olumsuz etkilememesi için tüm tedbirleri önceden planlamamız, kurumlar arası koordinasyonu güçlü şekilde tesis etmemiz gerekmektedir. Ağır kış şartları ve karla mücadele çalışmalarımız, Aksaray Valiliği AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinesinde, tek merkezden yürütülecektir. Sahada görev yapan tüm kurumlarımız, yürüttükleri çalışmaları, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini AFAD Yönetim Merkezine düzenli olarak raporlayacaktır. Yaklaşık 50 adet, toplam 400 kilometrelik sürekli kapanan yol ile yaklaşık 60 adet ulaşımda güçlük yaşanan yol tespit edilmiş, bu yolların listeleri ilgili kurumlarımızla paylaşılmıştır. Temel amacımız, Aksaray genelinde ana yolların, ilçe ve köy bağlantı yollarının her an açık kalmasını sağlamak, trafik güvenliğini en üst düzeyde tesis etmek, yardım ihtiyacı olan hemşehrilerimize hızlı ve etkin şekilde ulaşmak, ulaşımın aksaması halinde lojistik destek sağlamak, tarımsal zararları en aza indirmek, meteorolojik uyarılara uyulması konusunda azami hassasiyet gösterilmesini sağlamak, tüm kurumlar arasında etkin koordinasyon tesis etmek. Personel, ekip ve ekipman durumu bu dönem il genelinde toplam bin 100 personel, 244 iş makinası ve araç görev yapacaktır. 38 greyder, 85 damperli kamyon, 21 arazöz, 60 kepçe, 17 ekskavatör, 5 vinç, 23 kar küreme makinesi, 8 bin 198 ton göl tuzu, 302 ton solüsyon hazır. Tuz dağıtımları yine ihtiyaç duyan köy muhtarlıklarına il özel idaremiz tarafından yapılacaktır. Her ilçemize hızlı müdahale amacıyla greyder ve ihtiyaç duyulan iş makineleri sevk edilecektir. 7 arama-kurtarma aracı, 1 adet 8x8 amfibik araç, 1 insansız hava aracı (drone), 2 adet arama-kurtarma aracı, 4 adet ulusal medkal kurtarma aracı, 1 adet kar paletli ambulans yer almakta. Hemşehrilerimizin hiçbir mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hızlı, koordineli ve kesintisiz bir mücadele yürüteceğiz. Temennimiz, kazasız, belasız, ama bereketli bir kış geçirmektir"

Kayıtlı riskler ve lojistik detaylar

Toplantıda, kapanmaya müsait yaklaşık 50 adet, toplam 400 kilometrelik yol ile ulaşımda güçlük yaşanan yaklaşık 60 adet yol tespit edildi ve listeler ilgili kurumlarla paylaşıldı. Çalışmalar AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde tek merkezden yürütülecek, sahadaki kurumlar düzenli raporlama yapacak.

Personel ve araç varlığı: Toplam bin 100 personel, 244 iş makinası ve araç ile sahada görev yapılacak. Mevcut ekipman arasında 38 greyder, 85 damperli kamyon, 21 arazöz, 60 kepçe, 17 ekskavatör, 5 vinç, 23 kar küreme makinesi bulunuyor. Tuz stoku olarak 8 bin 198 ton göl tuzu ve 302 ton solüsyon hazır bulunduruluyor.

Arama-kurtarma ve acil müdahale araçları: Listede 7 arama-kurtarma aracı, 1 adet 8x8 amfibik araç, 1 insansız hava aracı (drone), 2 adet arama-kurtarma aracı, 4 adet ulusal medkal kurtarma aracı, 1 adet kar paletli ambulans yer alıyor.

Vali Kumbuzoğlu, amaçlarının ana yollar ile ilçe ve köy bağlantılarının her an açık kalmasını sağlamak, trafik güvenliğini üst düzeye çıkarmak ve vatandaşlara hızlı, etkin ulaşım sağlamak olduğunu vurguladı. Tuz dağıtımları ihtiyaç duyan köy muhtarlıklarına il özel idaresi tarafından yapılacak ve her ilçeye hızlı müdahale için gerekli iş makineleri sevk edilecek.

Sonuç olarak, Aksaray’da 2025-2026 kış sezonuna ilişkin alınan tedbirler, geniş personel ve ekipman desteği ile merkezi koordinasyon altında uygulanmaya hazır hale getirildi.

AKSARAY’DA 2025-2026 KIŞ SEZONU İÇİN AKSARAY VALİSİ MEHMET ALİ KUMBUZOĞLU KIŞ TEDBİRLERİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ. EMNİYET, AFAD, JANDARMA VE DİĞER TÜM RESMİ KURUM VE KURULUŞ MÜDÜRLERİNİN KATILDIĞI TOPLANTIDA VALİ TÜM MÜDÜRLERE TALİMATLARINI VERDİ.